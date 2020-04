MotoGP, ufficiale: motori e aerodinamica congelati fino al 2021

La pandemia del Coronavirus ha costretto anche i costruttori della MotoGP a trovare delle soluzioni per ridurre i costi e fronteggiare l'inevitabile crisi economica che il mondo dovrà affrontare anche quando si potrà tornare alla normalità.

Il mondo delle due ruote in un certo senso si è allineato a quello delle quattro, perché per la classe regina è stato deciso di "congelare" i prototipi di questa stagione anche nella prossima, come di fatto aveva già fatto la Formula 1 alcune settimane fa (per la F1 però c'era in ballo addirittura l'introduzione di un nuovo regolamento).

Normalmente, i costruttori devono omologare una specifica di motore prima dell'inizio della stagione ed utilizzarla fino alla fine del campionato (hanno diritto ad una specifica differente per i team satellite), ad eccezione di quelli che dispongono delle concessioni, che invece possono sviluppare il propulsore nel corso della stagione.

Discorso leggermente diverso per quanto riguarda i pacchetti aerodinamici: di questi ne sono permessi due per ogni pilota e questo vale per tutti i costruttori, senza distinzioni.

Dalla Grand Prix Commission oggi è arrivato uno stop allo sviluppo per quanto riguarda la stagione 2020: per tutti quanti, quindi senza distinzioni tra team con o senza concessioni, non sarà possibile apportare modifiche alle parti che sono state omologate nel marzo di quest'anno.

Per quanto riguarda la stagione 2021, i costruttori dovranno nuovamente iniziare il campionato con le parti omologate all'inizio di quest'anno.

Successivamente, lo sviluppo proseguirà come prevede normalmente il regolamento. Dunque, non ci saranno evoluzioni di motore per i costruttori che non godono delle concessioni e tutti quanti potranno omologare un secondo pacchetto aerodinamico.

Per quanto riguarda il primo pacchetto aerodinamico da utilizzare nella gara inaugurale della stagione, questo dovrà invece essere scelto tra i due omologati per la stagione 2020.

Video correlati