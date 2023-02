MotoGP | Test Sepang, Giorno 3: brilla ancora Martin alle 14

Carica lettore audio

Anche la terza ed ultima giornata dei test collettivi della MotoGP a Sepang è iniziata leggermente a rilento a causa della pioggia caduta nel corso della notte, con la prima moto, la Ducati di Johann Zarco, che ha preso la via della pista quando ormai il semaforo verde al fondo della pitlane era scattato da circa 40 minuti.

Sul tracciato malese però splende il sole e team e piloti ne stanno approfittando ora per cercare di chiudere questa prima parte del pre-campionato con più informazioni possibile. Se ad aprire le danze è stato il francese del Prima Pramac Racing, il suo compagno di squadra Jorge Martin si sta confermando ancora una volta il più "caldo": il madrileno comanda infatti la classifica a metà giornata (14 locali) e con il suo 1'58"204 ha fatto segnare il miglior crono assoluto della tre giorni.

Dopo le difficoltà incontrate ieri, hanno fatto un bel balzo in avanti le due Aprilia ufficiali, con Aleix Espargaro che ha portato la RS-GP in seconda posizione con un ottimo 1'58"307 e Maverick Vinales che invece completa la top 5 in 1'58"645. Tre le due moto di Noale ci sono invece le due Ducati Desmosedici GP22 di Marco Bezzecchi e Luca Marini, rispettivamente terzo e quarto per la Mooney VR46.

Attenzione però a Marc Marquez: dopo aver scartato ieri una delle tre RC213V in versione 2023 a sua disposizione, l'otto volte campione del mondo sembra aver cominciato a fare sul serio ed ha portato la sua Honda in sesta posizione, accreditato di un ottimo 1'58"666. Resta più attardato invece il suo compagno di box, il nuovo arrivato Joan Mir, al momento 15° in 1'59"327, che è comunque il suo miglior tempo della tre giorni.

La conferma del buon potenziale Aprilia la troviamo anche grazie al settimo tempo di Raul Fernandez sulla RS-GP 2022 griffata RNF, ma continuano a stupire anche Pol Espargaro e la GasGas: il pilota di Granollers, che sta utilizzando ancora la versione con il diffusore della carena della RC16 è ottavo in 1'58"797. Sono molto indietro invece le KTM vere e proprie, oltre la 20° posizione per la precisione, con Jack Miller che è anche incappato in una scivolata stamani.

Così come stamattina non hanno brillato le due Ducati del factory team, anche se Pecco Bagnaia ieri aveva già anticipato che oggi ci sarebbe stato parecchio lavoro di comparazione da fare nel box Rosso. Enea Bastianini è l'ultimo ad aver infranto il muro dell'1'59" ed occupa la decima posizione, alle spalle anche della Desmosedici GP22 di Alex Marquez. Tra lui ed il campione del mondo poi c'è pure l'altra Aprilia RNF di Miguel Oliveira, con Pecco che si ritrova a 836 millesimi dalla vetta.

Non se la passa meglio comunque il suo rivale nella corsa al titolo della passata stagione, ovvero Fabio Quartararo, accreditato al momento della 13° posizione in 1'59"068. Poco più indietro, in 17°, c'è il suo compagno di squadra Franco Morbidelli, che è il pilota che ha girato meno (16 giri), perché ha aspettato che la pista fosse completamente asciutta prima di salire sulla sua M1. Restando in casa Yamaha, bisogna registrare poi anche la caduta del collaudatore Cal Crutchlow, la seconda per lui in questi test.

MotoGP 2023 | Test Sepang, Giorno 3: la classifica alle ore 14 locali

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Jorge Martin Ducati 1'58”204 28 2 Aleix Espargaro Aprilia 1'58”307 19 3 Marco Bezzecchi Ducati 1'58”363 39 4 Luca Marini Ducati 1'58”642 26 5 Maverick Vinales Aprilia 1'58”645 24 6 Marc Marquez Honda 1'58”666 28 7 Raul Fernandez Aprilia 1'58”710 30 8 Pol Espargaro GasGas 1'58”797 22 9 Alex Marquez Ducati 1'58”917 24 10 Enea Bastianini Ducati 1'58”992 24 11 Miguel Oliveira Aprilia 1'59”032 20 12 Pecco Bagnaia Ducati 1'59”040 25 13 Fabio Quartararo Yamaha 1'59”068 28 14 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'59”272 34 15 Joan Mir Honda 1'59”327 27 16 Johann Zarco Ducati 1'59”328 35 17 Franco Morbidelli Yamaha 1'59”380 16 18 Alex Rins Honda 1'59”527 22 19 Takaaki Nakagami Honda 1'59”637 22 20 Brad Binder KTM 1'59”737 22 21 Augusto Fernandez GasGas 1'59”853 28 22 Cal Crutchlow Yamaha 1'59”923 28 23 Jack Miller KTM 2'00”451 27 24 Stefan Bradl Honda 2'00”673 29