MotoGP | Martin: "Vinales è pericoloso, ma anche Pecco e Marc"

I punti si danno alla domenica (ora anche al Sabato in realtà), ma concludere la prima giornata del Gran Premio delle Americhe, su un circuito che il pilota del Prima Pramac Racing non ha mai amato, battendo il record della pista, ha regalato un grande inizio a Jorge Martin.

In quella che era solo la seconda uscita di Jorge Martín nel turno pomeridiano, a 12 minuti dalla fine, lo spagnolo ha fatto un giro perfetto, portandosi dietro l'inseparabile compagno di prove Aleix Espargaro. Mentre il pilota della Ducati ha fatto segnare un tempo di 2'01"397, il collega dell'Aprilia è stato staccato di quattro decimi per risalire dal fondo della classifica ed assicurarsi la qualificazione diretta alla Q2.

Il record, fino ad oggi nelle mani di Pecco Bagnaia dopo la pole dello scorso anno (2'01"892), non è caduto per un millesimo di secondo, ma per ben mezzo secondo.

"Penso che sia stato un ottimo giro", ha ammesso lo spagnolo, senza però definirlo insuperabile, poiché ritiene che avrebbe potuto essere ancora migliore. "Ho ancora un po' di margine", ha ammesso infatti.

Tuttavia, anche con questo piccolo margine, Martin non si vede con la pole position in tasca.

"Posso migliorare un po', ma ci saranno altri piloti molto veloci. Ma io mi concentrerò su me stesso, perché mi sento fiducioso, non abbiamo cambiato nulla sulla moto da Portimao", dove ha ottenuto il terzo posto nella Sprint e ha vinto la gara di domenica, conquistando 32 punti che lo hanno portato in testa alla classifica generale del Campionato del Mondo MotoGP.

Nonostante questo, Martin non vuole essere compiacente e vede alcuni piloti che potrebbero essere molto pericolosi questo fine settimana, visto come è andato il venerdì. "Naturalmente penso che Maverick Viñales sia molto veloce, ma anche Pecco e Marc lo sono di sicuro", ha avvertito.

Per quanto riguarda il record del circuito, lo spagnolo ha ammesso che "ovviamente è sempre bello batterli, ma preferisco fare bene le qualifiche piuttosto che prendere dei record", in riferimento alla lotta per la pole.