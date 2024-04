MotoGP | Aprilia: un errore umano ha causato il guasto di Vinales a Portimao

Lo spagnolo ha conquistato la sua prima vittoria con Aprilia da quando è entrato a far parte del marchio nel 2021 nella Sprint di tre settimane fa in Portogallo, ed è stato in lotta per la sua prima vittoria in un Gran Premio per tutta la gara lunga.

Ma un problema al cambio, aggravatosi quando era in seconda posizione, lo ha portato a rallentare nel corso dell'ultimo giro, prima di provocare una caduta pochi secondi dopo alla curva 1. Maverick Vinales ha dichiarato giovedì ad Austin, dove oggi prende il via il GP delle Americhe, che l'analisi condotta dall'Aprilia ha stabilito che il problema è stato causato "da un errore umano", anche se non ha voluto fornire ulteriori dettagli e ha detto che non si ripeterà.

"Naturalmente ho parlato con la squadra, naturalmente ho voluto sapere cosa è successo, naturalmente sono coinvolto in tutto ciò che posso migliorare per la squadra", ha detto il pilota dell'Aprilia.

"E fondamentalmente, ciò che è molto importante è che, più che di un problema tecnico, si è trattato di un errore umano", ha detto. "Quindi questo è molto importante. Non posso dire di più. È un buon segno perché dobbiamo credere che l'affidabilità della nostra moto sia buona".

"Naturalmente, è un aspetto che teniamo sempre presente come area di miglioramento, ma sappiamo di avere un buon pacchetto tecnico e dobbiamo continuare a dare il meglio di noi".

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick non ha voluto entrare nei dettagli del problema riscontrato a Portimao, nonostante le insistenze dei presenti. "È più una cosa che non succede mai. Non dovrebbe mai accadere. Ma la cosa importante è che non si tratta di un problema meccanico. Siamo felici che non si tratti di un problema tecnico. Non dovrebbe accadere di nuovo", ha affermato.

Nonostante sia solitamente veloce in Algarve con la RS-GP, Vinales ritiene di poter trasferire questo ritmo al Circuito delle Americhe, che secondo lui condivide le stesse caratteristiche. "Penso che possiamo essere veloci in tutti i circuiti", ha detto. "Penso che dobbiamo pensare in questo modo. È vero che è difficile essere al livello di Portimao ogni fine settimana, ma ci proveremo".

"Non vedo alcuna differenza tra Portimao e Austin: salite e discese, curve veloci, curve strette", ha detto il catalano, che nonostante la vittoria nella Sprint a Portimao, non la considera come una vittoria in un Gran Premio, che lo avrebbe reso il primo pilota nell'era della MotoGP a vincere con tre case, dopo averlo fatto con Suzuki e Yamaha.