MotoGP | Austin, Prove: Martin distrugge il record, Acosta unica KTM in Q2

È rimasto a guardare (si fa per dire) nella sessione mattutina, ma nel turno decisivo del venerdì di Austin Jorge Martin ha dato la zampata. Su una pista che nel pomeriggio statunitense è migliorata sensibilmente, tutti hanno migliorato i propri tempi, ma il pilota del team Pramac si è preso di forza la prima posizione nel turno di Prove che ha definito l’accesso alla Q2 di domani sbriciolando il record della pista.

Lo spagnolo firma così il nuovo riferimento del COTA in 2’01”397, strappando il primato a Pecco Bagnaia, a cui apparteneva il precedente record (2’01”892). Dopo il secondo crono delle FP1, il tempo imprendibile del leader del campionato lo porta a presentarsi al sabato di qualifica da favorito.

Tuttavia, Martin non appare così imprendibile, perché nel secondo turno del venerdì Maverick Vinales si mostra estremamente competitivo e, dopo aver dominato il turno mattutino, paga solo 76 millesimi dalla vetta. Il pilota di Roses porta l’Aprilia in seconda posizione e conferma l’ottimo stato di forma sfoggiato già dalla Sprint di Portimao.

Terzo crono per il “Re del COTA”: Marc Marquez si prende la top 3 proprio nel finale di sessione, migliorando sensibilmente il tempo della mattina. Il portacolori Gresini infatti è autore di un balzo in avanti che gli consente di inserirsi tra i primi, accusando però quattro decimi dal leader di giornata, un ritardo già più importante rispetto al compagno di marca.

Marquez precede Pecco Bagnaia, sul filo del rasoio fino ai minuti finali. Il campione del mondo in carica appare più in ombra, come di consueto il venerdì, ma piazza la zampata agguantando la Q2 diretta con il quarto crono. L’alfiere Ducati e lo spagnolo di Gresini sono separati da soli 2 millesimi, con entrambi che rimangono a ben quattro decimi di distacco dal leader. A dimostrazione di quanto i tempi siano scesi, anche Bagnaia va sotto al suo precedente record, firmando un 2’01”808.

Ancora una volta, Pedro Acosta si dimostra all’altezza dei più navigati, chiudendo il venerdì in quinta posizione. Il rookie non sembra troppo spaventato dalle difficoltà del COTA e conquista l’accesso diretto alla Q2 in una giornata particolarmente difficile per le KTM, che restano tutte fuori dalla top 10 ad eccezione della #31. Il giovane pilota di Mazarron si è preso anche la testa della classifica nelle fasi iniziali, rimanendo poi a quasi sei decimi da Martin al termine del turno.

In sesta posizione troviamo l’altra Aprilia ufficiale di Aleix Espargaro, che precede uno splendido Franco Morbidelli. L’italiano sembra trovarsi a proprio agio al COTA in sella alla Ducati e, dopo aver sfiorato la vetta, si prende la Q2 diretta con un settimo crono che profuma di inizio di rinascita. Il romano di Tavullia resta davanti anche a una GP24 del team ufficiale: Enea Bastianini, vincitore dell’edizione 2022, è ottavo con la Ducati factory dopo aver insidiato la prima posizione nelle fasi iniziali di turno.

Gran guizzo del duo VR46, con entrambi i piloti che conquistano l’accesso diretto alla Q2. Fabio Di Giannantonio è nono e precede il compagno di squadra Marco Bezzecchi, che con la decima posizione compie un passo in avanti rispetto a Portimao, in cui era rimasto intrappolato nella Q1. Così, è ancora una volta la Ducati a dominare il venerdì del Gran Premio delle Americhe, piazzando in top 10 ben sette Desmosedici, tra GP23 e GP24.

L’unica “Rossa” fuori dalle prime dieci posizioni è quella di Alex Marquez, che inizia il fine settimana di Austin con qualche difficoltà in più dei compagni di marca ed è solo 13°. Lo spagnolo rimane alle spalle del duo Trackhouse. Solo 108 millesimi separano Miguel Oliveira dalla Q2: sulla pista di casa del team Trackhouse, il portoghese non va oltre l’11esima posizione e precede il compagno di squadra Raul Fernandez, 12°.

Segue poi il folto gruppo di KTM: se Acosta fa la differenza, le altre RC16 sembrano arrancare maggiormente e devono passare per la Q1, con Brad Binder 14° che precede Augusto Fernandez e Jack Miller, 15° e 16° rispettivamente. Venerdì in salita anche per Yamaha, con Fabio Quartararo fresco di rinnovo ma solamente 17° e staccato di ben un secondo e mezzo da Martin. Subito dietro troviamo il suo compagno di squadra Alex Rins.

Notte fonda per le RC213V che, come di consueto, chiudono il gruppo. È Johann Zarco a capitanare il gruppo delle Honda, in sella alla LCR Castrol. Segue Joan Mir, protagonista di una caduta innocua che però lo relega in ventesima posizione. Luca Marini è 21° mentre chiude il gruppo Taakaki Nakagami.