MotoGP | Martin: “Dobbiamo migliorare, non vogliamo essere quarti”

Jorge Martin aveva ottenuto il podio in tutte e tre Sprint e in due gare disputate finora in questa stagione, quindi il quarto posto di domenica ad Austin è il suo peggior risultato nel 2024, ma è sufficiente a mantenerlo in testa al campionato e aumentare il suo vantaggio su Pecco Bagnaia, che ha concluso alle sue spalle entrambe le gare di questo fine settimana.

"È stata una gara molto dura dal punto di vista fisico, ma forse migliore di quanto mi aspettassi, altri anni ho sofferto di più su questa pista", ha detto Jorge Martín. "È stato complicato, gli avversari erano molto difficili, all'inizio con Pedro Acosta ho fatto fatica a passarlo, e quando ci sono riuscito ho commesso un errore e Pedro e Marc Márquez mi hanno superato. Poi ho resistito come meglio potevo fino alla fine", ha ammesso.

"Enea Bastianini aveva qualcosa in più di me negli ultimi due giri ed è riuscito a passarmi. Ci ho provato, sono contento perché abbiamo avuto un weekend solido, sono contento del risultato complessivo, abbiamo ottenuto 20 punti in più. Ma è chiaro che dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare, perché siamo arrivati quarti e non è questo il punto in cui vogliamo essere", ha detto.

In testa al mondiale e con Bagnaia dietro in gara, si poteva pensare che Martin non volesse rischiare e prendesse per buono il quarto posto nel campionato chiave: "Ho giocato tutte le mie carte nei giri precedenti, soprattutto quando Bastianini mi ha passato per la prima volta e sono riuscito a superarlo di nuovo. Poi ho fatto i miei giri più veloci della gara, ho spinto molto, ma quando mi ha ripassato non avevo più nulla, ho tirato l'ultimo respiro e ho mantenuto la quarta posizione fino alla fine della gara per prendere dei punti, che sono sempre molto importanti", è stata la sua spiegazione.

"Abbiamo già 80 punti, ma non voglio pensare al mondiale. Voglio solo affrontare tutto gara per gara. È un circuito dove ho sofferto molto in passato, quindi non è male. Penso che ci siano molti piloti che hanno la possibilità di vincere il titolo, ma Pecco è il campione in carica. Marc (Marquez, ndr) è molto forte, così come Pedro (Acosta, ndr). La cosa positiva è che siamo costanti. Dobbiamo continuare con questa dinamica. Se finisco quarto in un brutto weekend, posso essere soddisfatto", ha detto.

Il Gran Premio è stato complicato per Martín, con due cadute in Q2 e una sesta posizione in griglia di partenza: "Penso che dopo ieri, con le due cadute in qualifica e il salvataggio della Sprint, abbiamo lavorato molto per migliorare la moto e credo che ci siamo riusciti un po', ma siamo lontani dall'essere al cento per cento a nostro agio con queste vibrazioni, speriamo di migliorare per Jerez".

Martin è stato uno dei piloti che ha scelto la mescola morbida al posteriore, a differenza di Maverick Viñales, vincitore della gara, o di Pedro Acosta, secondo al traguardo, forse con la gomma media il risultato sarebbe cambiato per il pilota Pramac: "Non ne ho idea, questo fine settimana non abbiamo azzeccato la strategia, non abbiamo provato la gomma media nelle FP3, che sarebbe stata fondamentale per capire questo pneumatico”.

“Non ho avuto altra scelta se non quella di usare la gomma morbida, perché non potevo uscire in gara con una gomma che non avevo provato. Ma ho fatto del mio meglio e quando ero primo e avevo un certo vantaggio ho commesso un errore, loro mi hanno attaccato e la gara si è complicata. Sapevamo che la morbida era un rischio e abbiamo visto che la media era più competitiva oggi, quindi ne prendiamo nota per il prossimo anno", ha detto lo spagnolo.