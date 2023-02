MotoGP | Aleix: "Non possiamo ancora lottare per il Mondiale con Ducati"

Carica lettore audio

Aleix Espargaro non sta vivendo il test di Sepang che avrebbe voluto. Sebbene abbia ottenuto un tempo competitivo nella prima giornata, il pilota di Granollers ha lamentato la mancanza dei nuovi sviluppi che sperava di ottenere, e la seconda giornata non è andata molto meglio, con la pioggia e una caduta che gli hanno lasciato poco tempo per girare.

Alla fine della sessione di sabato, è stato uno dei piloti che ha completato il minor numero di giri, solo 26, e il suo miglior tempo è stato di oltre due minuti, quindi lontano dai migliori riferimenti di giornata.

Ma è risaputo che i tempi non sono sempre la cosa più importante in una giornata di test e, a seconda del programma, un pilota può concentrarsi sull'essere veloce sul giro, sul trovare il passo gara o sul provare nuove parti ed assetti.

Per Aleix, tuttavia, non è stato così. Il pilota dell'Aprilia aveva previsto di testare "molte parti aerodinamiche", ma la fortuna non è stata dalla sua parte.

"È stata una giornata stupida", ha dichiarato alla stampa. "Sarebbe stato meglio rimanere in albergo a guardare Netflix".

"Stavamo aspettando che la pista si asciugasse e stavo andando molto forte, ma ho avuto un problema ai freni, ho perso l'anteriore e sono caduto. I meccanici mi hanno riparato la moto, ma quando è arrivato il mio turno di scendere in pista ha ricominciato a piovere", si è rammaricato.

"Avevamo molte parti aerodinamiche da testare, ma non ci siamo riusciti", ha aggiunto frustrato. Tuttavia, ha espresso giudizi positivi sulla RS-GP, che secondo lui è "migliore in molti dettagli". "Mi hanno detto che il motore da gara sarà un po' più potente", ha aggiunto poi.

Per quanto riguarda la tendenza dei costruttori a progettare carenature sempre più stravaganti, Aleix ha detto: "Personalmente non mi piace affatto". Tuttavia, ha riconosciuto che si tratta di un aspetto da sfruttare se si vuole essere veloci: "Abbiamo uno dei migliori reparti di aerodinamica in circolazione, e se i regolamenti lo consentono bisogna approfittarne".

Dopo essere rimasti in lotta quasi fino alla fine nel 2022, Aleix e l'Aprilia hanno un solo obiettivo in mente: vincere il titolo nel 2023. Ma il più anziano degli Espargaro non crede che a Noale siano ancora al livello necessario per sfidare la Ducati.

"Ci sono molte Ducati che vanno molto forte, e questo dimostra che la loro moto è un po' più avanti. Al momento non siamo così lontani da loro, ma la nostra moto non ci permette di lottare per il campionato testa a testa con loro. Non vedo nessun altro marchio davanti a noi".