MotoGP | Suzuki vuole continuare con Rins anche nel 2023

Alex Rins ha esordito in MotoGP nel 2017 con Suzuki e, da allora, ha vinto tre gare con la Casa di Hamamatsu, l’ultima nel 2020 nel Gran Premio di Aragon. Lo spagnolo è l’unico pilota del mondiale, oltre ad Enea Bastianini, ad aver conquistato più di un podio in questa stagione, avendo conquistato la terza posizione in Argentina e il secondo posto ad Austin, regalando al marchio giapponese il suo 500° podio.

Entrambi i piloti Suzuki sono in scadenza di contratto per il 2023, e le voci nel paddock danno il campione del mondo in carica Fabio Quartararo partente da Yamaha e pronto ad approdare alla Casa della grande esse. Tuttavia, in un momento in cui si parla di contratti, Rins ha parlato del suo futuro menzionando proprio un commento di Suzuki.

“Non abbiamo iniziato a parlare dei prossimi anni”, ha affermato Rins alla vigilia del Gran Premio del Portogallo. “Ma la cosa buona è che Livio Suppo e i ragazzi giapponesi hanno detto che vogliono continuare con me, e penso che questo possa farmi stare tranquillo. Quindi sono più calmo e posso guidare meglio, rispetto a se non avessi nulla per il prossimo anno. Vedremo, il mio manager inizierà a parlare del prossimo anno nelle prossime gare”.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: MotoGP

Nella pre-stagione, il compagno di squadra di Rins, Joan Mir, ha rivelato che la sua priorità è quella di rimanere in Suzuki oltre il 2022, essendo stato incoraggiato dai passi in avanti fatti con la GSX-RR dopo un 2021 complicato.

Durante il weekend di Austin, il manager di Fabio Quartararo ha affermato che i team rivali hanno manifestato interesse verso il pilota Yamaha. Il campione del mondo in carica insiste sul fatto che non sta valutando altre opzioni perché non vuole lasciare Yamaha. Ma nei mesi scorsi ha dichiarato che il suo futuro è aperto dato che è rimasto deluso dalla mancanza di progressi fatti sulla M1.