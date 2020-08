MotoGP, Stiria, Libere 1: Miller nella doppietta Ducati

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa, la Ducati si è confermata il riferimento al Red Bull Ring anche nella prima sessione di prove libere del GP di Stiria, monopolizzando le prime due posizioni con Jack Miller ed Andrea Dovizioso.

L'australiano del Pramac Racing è stato il più rapido in 1'23"859, ma il forlivese è stato più lento di appena 4 millesimi, nonostante nel finale si sia anche reso protagonista di un'escursione nella sabbia alla curva 4. Il ducatista però è stato probabilmente quello che ha mostrato le cose più interessanti a livello di passo gara.

In terza posizione c'è la migliore delle KTM, che è stata quella del portoghese Miguel Oliveira, che a sua volta ha pagato appena 39 millesimi dal miglior tempo. Buona però anche la prestazione di Takaaki Nakagami, bravo a portare la Honda del Team LCR in quarta posizione, anche lui a meno di un decimo dalla vetta.

In quinta piazza c'è la Suzuki di Joan Mir, che probabilmente è quello che ha avuto il passo più in linea con quello di Dovizioso ed è l'ultimo ad essere riuscito a scendere sotto al muro dell'1'24".

Sesto tempo per la migliore delle Yamaha, che è stata quella di Franco Morbidelli, che quindi sembra essersi messo alle spalle senza particolari problemi il terribile incidente con Johann Zarco di domenica scorsa. Tra le altre cose, proprio mentre finiva il turno è arrivata la notizia che il francese dovrà partire dalla pitlane se sarà dichiarato fit nella visita di oggi pomeriggio.

Nella top 10 c'è spazio anche per le altre due KTM di Brad Binder ed Iker Lecuona, che occupano la settima e l'ottava posizione. Per il momento invece dovrebbe passare dalla Q1 quella di Pol Espargaro, che occupa l'11esima posizione, anche se va detto che lo spagnolo non ha provato neanche il time attack.

A completare il quadro delle prime dieci posizioni, quindi di quelli che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2, ci sono le due Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo, con il francese che è andato anche lungo alla curva 6 a causa di un nuovo problema ai freni sulla sua M1.

Rispetto allo scorso weekend ha fatto un passo avanti importante Michele Pirro, risalito fino alla 12esima posizione e capace di stare davanti ad un Danilo Petrucci che continua a faticare a trovare il feeling con la sua Desmosedici GP anche su una pista favorevole.

Tra quelli che non hanno neppure provato a fare il time attack ci sono poi anche Alex Rins e Valentino Rossi e si spiega così il fatto che siano solamente in 15esima ed in 17esima posizione, con tra loro anche la Honda ufficiale di Alex Marquez.

Da segnalare, infine, la caduta di Tito Rabat, con lo spagnolo della Ducati Avintia che fortunatamente si è rialzato senza particolari conseguenze.

