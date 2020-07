MotoGP: semaforo verde anche per Crutchlow, a Jerez ci sarà

La griglia di partenza della MotoGP torna ad essere al completo in occasione del Gran Premio d’Andalusia. Il secondo appuntamento della stagione infatti vede il ritorno in pista di Cal Crutchlow, infortunatosi domenica scorsa durante il warm up e costretto a saltare la prima gara del 2020. Il britannico del team LCR ha superato gli esami medici svolti in circuito nella giornata di oggi e venerdì potrà salire in sella alla sua Honda.

Crutchlow è stato operato martedì scorso per ridurre la frattura dello scafoide sinistro, infortunata nella caduta di domenica. È stata applicata una placca contenitiva e dai controlli svolti al centro medico risulta perfettamente pronto per correre. L’inglese comunque non aveva mai nascosto l’intenzione di disputare la seconda tappa di Jerez, ad una sola settimana dal primo appuntamento della stagione.

Puig infatti, al termine dell’operazione aveva commentato. “L’operazione è andata bene ed in linea di massima intende testare il polso venerdì. Siamo ottimisti sulla sua partecipazione al Gran Premio”. HRC dunque torna in pista con la formazione completa, dal momento in cui anche Marc Marquez ha ricevuto l’ok dei medici per tornare in sella alla RC213V dopo la brutta caduta e l’intervento di martedì scorso.

