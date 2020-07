Marquez salta le libere, Puig: "In pista da sabato"

Marc Marquez è stato protagonista di una brutta caduta nella gara di domenica scorsa a Jerez de la Frontera mentre era autore di una meravigliosa rimonta dal fondo ed era sul punto di conquistare la seconda posizione. Nell’high side, avvenuto a pochi giri dal termine, il pilota Honda si è fratturato l’omero destro ed è stato operato a Barcellona martedì scorso, prima di tornare a Jerez per tentare un clamoroso rientro.

Oggi pomeriggio i medici del circuito gli hanno dato l’ok per correre ed il team manager Repsol Honda, Alberto Puig, ha confermato che i piani di Marquez erano quelli di saltare il venerdì di libere per minimizzare i rischi di un’altra caduta a soli quattro giorni da quella del Gran Premio di Spagna: “Se fosse una nuova pista, sarebbe difficile. Ma siamo già stati qui, abbiamo provato quattro giorni e abbiamo disputato la gara, quindi Marc conosce il setup della moto e sa esattamente come guidarla su questo tracciato”.

“Non c’è motivo di scendere in pista venerdì per provare e stressare ulteriormente la zona infortunata – prosegue Puig – proverà sabato a poi si vedrà. Ma era molto importante per Honda rispettare i desideri del pilota, quindi abbiamo cercato un compromesso e vedremo com’è la situazione sabato”.

Puig afferma che Marquez aveva espresso il desidero di correre appena dopo l’operazione, dato che si sentiva meglio di quanto si aspettasse. Così team e pilota hanno raggiunto un accordo e proverà sabato per capire come saranno le sue condizioni: “Nessuno si aspettava di vederlo. Quando è avvenuta la caduta, ci siamo preoccupati ovviamente e siamo andati a Barcellona per l’operazione. Questa è andata alla grande, non ce lo aspettavamo. Sappiamo che il dottore è ottimo, ma è stato davvero un lavoro fantastico”.

“Dopo l’operazione, il pilota ha iniziato a sentirsi molto bene, quindi ci ha contattati dicendoci ‘non sto così male, mi sento bene, non ho dolore, posso muovere il braccio’. Il medico inoltre ci ha informati che non c’era interessamento del nervo. All’inizio Honda aveva pianificato di far saltare questa gara e rientrare direttamente a Brno, ma dopo aver sentito il desiderio di Marc e dopo aver sentito le parole del medico, abbiamo compreso che proverà sabato e proverà a correre in base a come si sente con il braccio. Comunque gli abbiamo chiesto di farsi visitare sabato per capire se è in grado di farcela e valutare eventuali rischi”.

