Rins supera la visita medica: è pronto per Jerez

Alla vigilia del fine settimana del Gran Premio d’Andalusia, la griglia della MotoGP acquista nuovamente due protagonisti che lo scorso weekend aveva perso a causa di infortuni: dopo il clamoroso rientro di Marc Marquez, anche Alex Rins ha ricevuto l’ok dei medici per poter tornare in pista.

Il pilota Suzuki ha rimediato la lussazione di una spalla e la frattura della testa dell’omero in una caduta avvenuta lo scorso sabato durante delle qualifiche. Costretto a saltare la prima gara della stagione, non ha mai lasciato il circuito nella speranza di poter essere dichiarato fit in occasione del secondo appuntamento dell’anno.

Gli esami medici avevano scongiurato l’intervento chirurgico e Rins si è messo subito al lavoro per cercare di arrivare al giovedì del Gran Premio d’Andalusia nelle migliori condizioni possibili. Lo spagnolo ha svolto sessioni di ossigenoterapia, magnetoterapia ed elettrostimolazione per poter accorciare i tempi di recupero. Il riposo e le cure svolte sembrano iniziare a dare i propri frutti, dato che la visita medica fatta oggi in circuito gli ha dato il lasciapassare per la pista.

Venerdì dunque Alex Rins proverà a salire in sella alla sua GSX-RR e disputerà la prima sessione di prove libere per verificare lo stato della lesione e le condizioni fisiche. Ad ogni modo, Suzuki non avrebbe sostituito il pilota in occasione del secondo round di Jerez, ma sarebbe riscorsa a Sylvain Guintoli solamente nel caso in cui Rins non si fosse rimesso per il Gran Premio della Repubblica Ceca.

