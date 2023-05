MotoGP | Rimandato l’evento “Tavullia Vale” per maltempo

L’ondata di maltempo che ha devastato l’Emilia Romagna in queste ultime ore ha avuto ripercussioni su tutti gli eventi in programma nel territorio, a causa degli ingenti danni e dell’inagibilità di alcune zone. Alla cancellazione del Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy di Formula 1 in programma a Imola questo weekend, fa seguito anche la posticipazione dell’evento “Tavullia Vale”, che si sarebbe dovuto tenere nella città natale di Valentino Rossi e con il nove volte iridato presente a ricevere le chiavi della città.

Proprio il 19 maggio era una data attesa per gli abitanti di Tavullia e per i fan provenienti da tutta Italia, che avrebbero avuto l’occasione di incontrare Valentino in un momento importante per la sua città. La consegna delle chiavi è infatti un simbolo di grande ammirazione nei confronti del nove volte iridato, che grazie alle sue gesta in pista ha portato Tavullia ad essere conosciuta in tutto il mondo.

Tuttavia, viste le condizioni in cui la regione Emilia Romagna riversa, e che interessa anche il Nord delle Marche dove è ubicata proprio Tavullia, il Comune ha deciso, in accordo con la VR46, di posticipare l’evento per rispetto delle vittime e per questioni logistiche. Giusto infatti che le forze comunali siano al lavoro per aiutare chi maggiormente è stato colpito da quanto sta accadendo in questi giorni. “Una decisione sofferta ma dovuta per il rispetto delle vittime”, ha dichiarato la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci. Presto comunicheremo la nuova data scelta per festeggiare il nostro Campione. La tragedia che si sta consumando a pochi chilometri di distanza da noi ci impone questa scelta per il rispetto dovuto alle vittime del maltempo e ai loro cari”.

“La consegna delle chiavi della città a Valentino dovrebbe essere un momento di festa e in questi giorni non lo sarebbe stato. Senza contare che in queste ore tutta la macchina comunale è costantemente al lavoro per cercare di porre rimedio ai danni che anche il nostro territorio ha subito. Vi informeremo presto sulla nuova data scelta per festeggiare il nostro Campione”, prosegue la sindaca, sostenendo che l’evento non è annullato, ma la data in cui si terrà è ancora da decidere.