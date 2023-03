MotoGP | KTM e GasGas: ala posteriore e scarichi alti che... soffiano

Carica lettore audio

La KTM e la GasGas hanno messo le ali! Nel weekend del debutto della MotoGP 2023 a Portimao la Casa austriaca ha sorpreso non solo per le impreviste prestazioni di Jack Miller velocissimo con la RC16, ma anche per l’adozione di una soluzione aerodinamica nel codone che testimonia quanto sia diventata spinta l’evoluzione delle moto.

Le due moto gemelle hanno montato un vero e proprio spoiler posteriore seguendo un concetto che per la prima volta era stato introdotto in maniera un po’ provocatoria dall’Aprilia Racing in occasione del GP d’Italia al Mugello dello scorso anno.

Il profilo (due paratie verticali oblique con un flap a minima incidenza) è utile ad aumentare il carico aerodinamico e aiuta il pilota a stabilizzare la frenata durante le staccate e in accelerazione, mentre fa perdere qualcosa nelle percorrenze. Su una pista come quella portoghese caratterizzata da dossi e salti importanti certamente aiuta a ritrovare il grip sull’asfalto.

L’immagine di Gold&Goose che riprende la GasGas evidenzia anche la curiosa soluzione degli scarichi alti con l’ugello stretto: nei tratti a bassa velocità il soffio dei terminali montati lassù in alto genera una spinta che permette di favorire l’abbassamento della ruota anteriore, limitandone l’impennata.

Ogni squadra sta sviluppando concetti aerodinamici propri che sono in piena evoluzione: il marchio austriaco può beneficiare della collaborazione con la galleria del vento della Red Bull Technology a Milton Keynes, dove Adrian Newey ha reso imbattibile la RB19 che sta dominando il mondiale di F1.

Non è un segreto che alcuni specialisti aerodinamici che erano in esubero nel team di F1 sono stati incaricati di curare lo sviluppo della RC16: hanno studiato e definito il pacchetto aerodinamico che è stato omologato, ma aspettiamoci altre sorprese…