MotoGP | Portimao, Warm-Up: svetta Alex Marquez, problemi per Quartararo Il pilota del Gresini Racing mette tutti in fila nella sessione domenicale accorciata a soli 10 minuti, quindi non particolarmente significativa. Il francese della Yamaha si ferma quasi subito a causa di un warning, ma poi torna in pista con la soft al posteriore e si piazza secondo. Terzo c'è Marquez, mentre Bagnaia chiude settimo.