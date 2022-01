MotoGP | Honda conferma che Marc Marquez sarà ai test di Sepang!

Carica lettore audio

Marc Marquez potrà partecipare alla pre-stagione 2022 della MotoGP già dai primi test, che si svolgeranno il 5 e 6 febbraio al Circuito di Sepang. Questo è quanto confermato dal team Repsol Honda in un comunicato ufficiale diramato questa mattina.

L’otto volte campione del mondo si era infortunato lo scorso 30 ottobre durante un allenamento di motocross, e la caduta aveva provocato la comparsa della diplopia, disturbo della vista che già nel 2011 lo costrinse a stare fermo tre mesi e che gli impedì di lottare per il titolo della Moto2.

Dopo aver perso le ultime due gare della stagione 2021, Portimao e Valencia, e i test di novembre a Jerez, i dubbi sulla lesione oculare di Marquez sono stati sciolti a metà gennaio, quando lo stesso pilota durante una conferenza stampa ha assicurato di avere la vista perfetta e che non aveva bisogno di sottoporsi a un intervento chirurgico.

Da quel momento, il pilota spagnolo ha intensificato la sua preparazione, prima con un test a Portimao in sella a una Honda RC213V-S, poi a Motorland con una CBR600. Ha inoltre praticato enduro e karting, cercando la conferma definitiva del recupero e la forma fisica adeguata per poter sopportare le due gionate di test a Sepang.

Superate le prove, Honda ha confermato oggi che Marquez viaggerà in Malesia per la pre-stagione, in cui potrà partecipare insieme a Pol Espargaro, Alex Marquez e Takaaki Nakagami. I primi test del 2022, in programma il 5 e 6 febbraio, anticiperanno la presentazione ufficiale del team Repsol il giorno 8 febbraio. Seguirà poi un secondo test ufficiale nel nuovo circuito di Mandalika, in Indonesia, dall’11 al 13 febbraio.

Uno dei motivi attribuiti alla stagione magra di Honda lo scorso anno è stato proprio l’assenza di Marquez nei test pre-stagionali, che ha perso a causa del grave infortunio al braccio destro rimediato a Jerez nel 2020. Da questa lesione, il pilota dovrebbe aver recuperato piuttosto bene, ma fino a che non salirà in sella alla RC213V da MotoGP non potrà verificare i reali progressi del recupero.