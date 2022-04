MotoGP | Dovizioso: "L'Aprilia vincente non è un rammarico"

Carica lettore audio

Negli ultimi giorni si è parlato davvero tanto della prima vittoria dell'Aprilia in MotoGP. Il successo di Aleix Espargaro ha fatto nascere anche un dubbio legato ad Andrea Dovizioso. In tanti si sono domandati infatti come si sarà sentito il forlivese nel veder vincere quella moto che ha "scartato" qualche mese fa, preferendo approdare nel team satellite della Yamaha, con il quale sta faticando più del previsto a raccogliere i risultati sperati.

Dopo essersi preso un anno sabbatico dalla MotoGP alla conclusione della sua lunghissima esperienza in Ducati a fine 2020, Dovizioso ha infatti preso parte ad un programma di test in sella alla RS-GP, che si pensava potesse portare ad un suo ritorno in gara con la Casa di Noale. Tuttavia, quando si è aperta la possibilità di entrare in Yamaha, Andrea non ci ha pensato molto ed ha deciso di salutare Massimo Rivola e soci per legarsi alla Casa di Iwata.

Una scelta che oggi potrebbe apparire quasi incomprensibile, anche se il diretto interessato si è detto convinto che oggi non sarebbe vincente neppure in sella alla RS-GP. Alla vigilia del weekend di Austin, il pilota della Yamaha RNF ha spiegato di non aver alcun rammarico per la scelta che ha fatto e di essere invece felice per quanto ottenuto dalle persone con cui ha avuto modo di lavorare lo scorso anno.

"Non c'è rammarico. Ma non perché non vorrei stare con Aprilia. Anzi, sono molto contento del risultato che hanno ottenuto, perché nel poco tempo che li ho frequentati ho avuto modo di vedere che c'è un'atmosfera rilassata e produttiva, quindi mi fa molto piacere. Voglio fare i complimenti anche ad Aleix, perché alla fine l'ha portata lui al traguardo la moto, ma sono molto contento per Aprilia", ha detto Dovizioso.

"Ci sono più esempi che ti fanno capire che servono un insieme di cose per fare risultato. Vogliamo dire che Maverick (Vinales) non è forte? Diremmo una bestemmia. Ora sta andando più piano di Aleix, ma è un top rider. Questo succede perché Aleix è da tanti anni che è su questa moto e ne ha seguito tutta l'evoluzione fin da quando non erano competitivi", ha aggiunto.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Team Photo by: MotoGP

Poi è passato a spiegare perché ritiene che sarebbe cambiato poco se quest'anno fosse stato in sella all'Aprilia, sottolineando che alla fine lui quest'anno sta faticando sulla moto con cui lo scorso anno Fabio Quartararo si è laureato campione del mondo.

"Dipende tanto anche dalle caratteristiche della moto. Io quando ero in Ducati, ero il primo delle Ducati, quello che riusciva a sfruttare la moto, perché le sue caratteristiche si abbinavano bene a quelle del mio stile di guida. E' una questione di stile di guida e di come ti trovi con la moto, che poi ti permette di sfruttare meglio la moto che hai sotto al culo".

"Non è che se l'Aprilia sta vincendo, avrei vinto con l'Aprilia. Se facciamo questo ragionamento, sto correndo con una moto campione del mondo. Se si vogliono fare discorsi da bar, li possiamo fare. Ma se guardiamo ai dettagli ci sono sempre delle spiegazioni del perché succedono certe cose".

Infine, ha ribadito ancora una volta di non aver alcun rimpianto per la scelta che ha fatto qualche mese fa, perché preferisce sempre essere onesto con se stesso e probabilmente con l'Aprilia non avrebbe corso in ogni caso, anche se non si fosse presentata l'opportunità con la Yamaha.

"Ripeto, sono solo che contento che Aprilia abbia fatto questo bellissimo weekend la settimana scorsa, perché sono stati bravi e se lo meritano. Il mio discorso con Aprilia era un altro: c'era la possibilità che rimanessi con loro, ma avrei probabilmente fatto il tester e non avrei corso. Ma per decisione mia, quindi va bene così. Questo risultato non lo vedo come una delusione, perché non sono un pilota che si racconta delle balle, quindi non posso dire che se fossi stato in Aprilia, avrei vinto, perché non funzionano così le cose".