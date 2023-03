MotoGP | Chiarimento FIM: Marquez sconterà la penalità quando rientrerà

Carica lettore audio

Dopo 36 ore di silenzio e dubbi, finalmente la FIM ha deciso di chiarire la vicenda legata alla penalità inflitta a Marc Marquez in seguito all'incidente avvenuto al terzo giro del Gran Premio del Portogallo con Jorge Martin e Miguel Oliveira.

Il provvedimento emesso dal collegio dei commissari sportivi della FIM recitava infatti che il pilota della Honda avrebbe dovuto scontare una doppia long lap penalty in occasione del Gran Premio d'Argentina, previsto per questo fine settimana a Termas de Rio Hondo.

Cosa che aveva generato un bug inatteso: nella serata di domenica il #93 si è recato a Madrid per un consulto relativo ad una presunta frattura al primo metacarpo della mano destra. Infortunio che ha trovato conferma e per il quale Marc è stato sottoposto domenica stessa ad un intervento chirurgico che gli impedirà di scendere in pista in Argentina.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Essendo chiaro il riferimento al Gran Premio d'Argentina nel provvedimento emesso dai commissari, ha preso immediatamente piede la voce, avallata anche da alcune fonti interne alla Dorna ed alla Federazione Internazionale, che l'otto volte campione del mondo in questo modo l'avrebbe fatta franca, non scontando la penalità in quanto assente.

Nella mattinata di martedì però è finalmente arrivata una rettifica da parte del collegio dei commissari FIM, che ha messo nero su bianco che in realtà Marquez sconterà regolarmente la sua penalità e che lo dovrà fare in occasione della prossima gara a cui prenderà parte, che con buone probabilità sarà ad Austin.

"In seguito alla decisione del collegio dei commissari sportivi della FIM MotoGP presa il 26/03/2023 alle ore 15:13, il collegio dei commissari sportivi FIM MotoGP chiarisce la propria decisione in merito all'applicabilità", spiega la nota diffusa stamani.

"In considerazione dell'infortunio e della mancata partecipazione di Marc Marquez, pilota #93, al Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, e al fine di rispettare la decisione del collegio dei commissari sportivi della FIM MotoGP, la doppia long lap penalty sarà scontata dal pilota alla prossima gara di MotoGP a cui potrà partecipare", conclude il documento.

Incidente tra Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, e Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images