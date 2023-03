MotoGP | Mir: "Per com'è andata la gara, 15 secondi non sono tanti"

Carica lettore audio

Il Campione del Mondo 2020 debutta in questa stagione con la Honda dopo quattro anni in sella alla Suzuki, una moto completamente diversa dalla sua attuale RC213V factory.

Durante l'intero pre-campionato, Joan Mir non ha potuto fare simulazioni di gara o troppi long run, dovendo testare una moltitudine di parti della nuova moto. Né sabato a Portimao, nella prima Sprint in assoluto, prevista sulla distanza di 12 giri, è riuscito ad andare oltre il primo giro, quando è stato vittima di una caduta.

In breve, la gara di domenica è stata di fatto la prima volta che Mir ha percorso più di dieci giri consecutivi in sella alla Honda, con l'ulteriore handicap di una long lap penalty rimediata per il contatto con Fabio Quartararo nella gara corta di sabato.

"Abbiamo avuto problemi con la temperatura dello pneumatico (anteriore), che si è surriscaldato molto", ha spiegato Mir al termine della gara. "Non mi era mai successo prima, ma questo è il problema delle corse, devi fare esperienza", ha spiegato.

Mir non ha cercato scuse, ma si è sentito penalizzato dal fatto di non aver potuto fare dei test con dei long run prima di ritrovarsi in gara.

"È questo il problema di una moto nuova. Nelle prove mi sentivo molto bene con la gomma posteriore e la messa a punto del pneumatico era migliorata. Sono riuscito a fare dei buoni tempi sul giro con gomme abbastanza usate. Ma è chiaro che quando si fanno più giri, si recupera terreno e ci sono molte moto vicine, questo può succedere. E una volta raggiunta una certa temperatura, lo pneumatico non funziona più e nemmeno la moto", ha detto.

Joan Mir, Repsol Honda Team

Davanti a Mir si sono piazzati Alex Rins, ex compagno di squadra alla Suzuki ed ora in Honda LCR, e Alex Marquez, anche lui al debutto su una nuova moto, una Ducati, dopo tre anni in sella alla RC213V. Anche Miguel Oliveira, all'esordio con l'Aprilia, ha mostrato grandi prestazioni fino a quando non è stato messo a terra da Marc Marquez.

"Anche se sia Miguel che Alex (Marquez) hanno cambiato moto quest'anno, non è paragonabile, perché guidano moto che hanno già vinto un Mondiale di recente o hanno vinto delle gare, sono moto molto evolute. Noi, invece, abbiamo una moto nuova che deve ancora evolversi. Sapevo già che questi piloti sarebbero andati molto forte; noi stiamo lavorando ora per avere una moto più competitiva in seguito", ha detto.

Mir ha tagliato il traguardo a 16"992 secondi dal vincitore, Pecco Bagnaia, ma tenendo conto che ha completato una long lap penalty, perdendo circa due secondi, il distacco sarebbe leggermente inferiore.

"Abbiamo chiuso a 15 secondi dal leader, ma per come mi sono visto, per come è andata la gara e per il cattivo feeling che ho avuto con la moto e le gomme, penso che il distacco sia ancora minimo. So che c'è molto margine di miglioramento", ha cercato di essere ottimista.

La domanda è se questo margine di miglioramento sia reale o se le possibilità che la Honda funzioni siano utopiche.

"Risolvere questo problema? È una questione di messa a punto. Abbiamo seguito una direzione di sviluppo che ha creato questo problema, ma so che è qualcosa che può essere facilmente risolto cambiando un po' l'assetto", ha detto a proposito del surriscaldamento.

A differenza della Sprint di sabato, nella quale è caduto dopo poche curve, Mir è riuscito a completare tutti i 25 giri della gara di domenica.

"È stata una gara completamente diversa da quella di sabato; al primo giro ero già ottavo o nono, e se non avessi avuto questo problema con la gomma penso che avrei potuto lottare nel gruppo con cui speravo di lottare, visto il ritmo che avevamo", ha detto lo spagnolo.

