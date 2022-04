MotoGP | Bastianini: “Sarà difficile rimanere leader del mondiale”

Carica lettore audio

Dopo aver vinto ad Austin, Enea Bastianini arriva al Gran Premio del Portogallo da leader del mondiale MotoGP. Con tutto il weekend davanti a sé, il pilota italiano darà il meglio su una pista con curve cieche e una gara che si preannuncia davvero molto incerta.

“Ho buone sensazioni”, ha affermato il pilota Gresini in conferenza stampa. “Su questo circuito ho vinto il titolo nel 2020 e ora sono al comando della classifica. per me questo è un momento favoloso. Ora dobbiamo spingere il bottone ‘reset’. Le gare europee sono diverse e il livello della moto e dei rivali è molto equilibrato, quindi non sarà facile restare leader. Ad ogni modo siamo motivati e concentrati per questo fine settimana”.

Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP Photo by: MotoGP

Il Gran Premio del Portogallo promette pioggia e vento nelle sessioni del venerdì, mentre la domenica sembra che sia l’unico giorno asciutto sulla pista lusitana. Questa poca stabilità del meteo potrebbe diventare un fattore non di poco conto per Enea Bastianini. Tuttavia, il pilota Gresini non è preoccupato da questa situazione, perché il suo obiettivo è ben preciso: difendere il suo dominio.

“In Indonesia abbiamo fatto un bel passo in avanti sul bagnato durante la gara. Pecco Bagnaia è molto rapido qui e possiamo trarre conclusioni anche da questo”, ha aggiunto in riferimento al suo compagno di marca, che nel team ufficiale dispone di una GP22. “Non mi aspettavo di essere al comando della classifica. le mie aspettative erano quelle di essere davanti, ma non di essere primo. Abbiamo conquistato due vittorie bellissime, ma la migliore è stata quella di Austin per me, non so per quale motivo, ma ho sempre sognato di vincere lì. Ora però non sarà facile mantenere il comando”.