MotoGP | Marquez: "Honda ha capito il problema di Austin, ma non lo dirò"

Anche se questa volta non ha vinto nella sua Austin, il rientro di Marc Marquez dopo aver saltato due gare per un ennesimo episodio di diplopia (vista sdoppiata) ha sicuramente lasciato un segno. Il pilota della Honda ha infatti rimontato fino alla sesta posizione finale dopo essersi ritrovato ultimo alla prima curva, a causa di un problema accusato alla partenza dalla sua RC213V.

Alla vigilia del fine settimana del Gran Premio del Portogallo, l'otto volte iridato ha detto che comunque la tappa texana è stata utile per ricostruire la sua fiducia, ma soprattutto di essere sereno sul fronte del problema patito al via, perché i tecnici della Casa giapponese lo hanno individuato.

"Quello di Austin è stato un weekend davvero buono. L'obiettivo era quello di riconsolidare la fiducia ed è quello che è successo. Noi ci siamo approcciati al fine settimana nel modo giusto e questa è la cosa più importante di tutte. Poi è ovvio che si vorrebbe sempre di più di un sesto posto, anche se la rimonta è stata ottima", ha detto Marquez durante la conferenza stampa che ha aperto il weekend di Portimao.

"Speravamo in qualcosina in più, ma abbiamo avuto un problemino tecnico in partenza e sono cose che possono succedere con una moto nuova. La cosa più importante è che abbiamo individuato il problema e che l'abbiamo risolto per il futuro", ha aggiunto.

Inevitabilmente, gli è stato domandato se potesse fornire qualche dettaglio in più su quanto accaduto, ma come abbastanza prevedibile Marc ha fatto muro: "Non posso dire esattamente cosa è successo sulla moto. Non so se la Honda lo dirà, ma io per il momento non dirò niente. Però in dieci anni che corro con la Honda non ho mai accusato un problema tecnico prima nel giorno della gara, ma ho detto ai ragazzi che sono cose che possono succedere".

"Anche io sono caduto tante volte, in Indonesia per esempio ben quattro volte, ma i miei meccanici non mi hanno mai detto niente. Questo significa essere un team e lavorare insieme sia nei momenti buoni che in quelli meno buoni".

Portimao è la pista che lo aveva visto tornare in MotoGP lo scorso anno dopo aver saltato l'intera stagione 2020 a causa della frattura dell'omero destro. Nella seconda gara, quella di novembre, aveva però dovuto dare nuovamente forfait a causa della diplopia. Avendo meno riferimenti della concorrenza e con una moto nuova, non si aspetta un weekend facile, quindi resta molto cauto in tema obiettivi.

"Mi piace molto il layout di questa pista, con tutti questi saliscendi ed alcune curve cieche ed un po' strane. L'anno scorso ho avuto un po' di problemi a capirla, devi provare a seguire il 'flow', il flusso. Se lo trovi, penso che sia tutto un po' più semplice. Ma se lotti con la tua moto diventa tutto più difficile".

"Sarà anche un weekend condizionato da un meteo instabile, ma per me sarà importante capire come si comporta la moto nuova su un circuito europeo: più piccolo, più stretto, sul quale bisogna essere più precisi. L'importante è approcciarsi al weekend senza troppe aspettative".

Questo però non vuol dire che se sarà competitivo, non ci proverà: "L'approccio sarà prudente anche qui come ad Austin, ma poi è vero che se vado in pista e mi trovo bene, il mio DNA mi dice di spingere e di attaccare, che è quello che ho fatto in gara. Ora mi sento meglio fisicamente, quindi questo e la pioggia mi potrebbero aiutare".

"Ma per ora quest'anno il mio miglior risultato è stato un quinto posto, quindi non posso pensare di vincere una gara. Si tratta di fare dei piccoli step e poi arrivare alla vittoria. In MotoGP non puoi approcciarti ad un weekend con un obiettivo chiaro, l'importante è capire man mano dove sei e cosa devi fare", ha concluso.