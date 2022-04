MotoGP | Rins: “Lavorare con uno psicologo durante l’inverno mi ha aiutato”

Carica lettore audio

In un inizio di stagione tumultuoso in termini di risultati, con tre vincitori e nove piloti diversi sul podio nelle prime tre gare, l’appuntamento di Austin ha offerto la prima dimostrazione di stabilità. Enea Bastianini ha conquistato la seconda vittoria dell’anno e Alex Rins è salito sul podio per la seconda volta consecutiva: dopo aver conquistato il terzo posto in Argentina infatti, lo spagnolo è riuscito ad arrivare secondo, balzando anche in seconda posizione nella classifica generale, a soli 5 punti dal pilota Gresini.

Questa situazione porta il pilota Suzuki ad avere l’opportunità di lasciare Portimao da leader, confermando un avvio di stagione molto solido, totalmente in contrasto con l’instabile 2021, in cui aveva una grande velocità ma ha commesso tanti errori cadendo troppo spesso. Per questo, il catalano ha assicurato di essersi preparato a dovere durante l’inverno, lavorando tanto sia sull’aspetto mentale che in quello fisico.

Nel giovedì di Portimao, dove questo fine settimana si disputa il Gran Premio del Portogallo, Rins ha approfondito di più questi aspetti su cui ha lavorato e che lo hanno portato a una trasformazione nel modo di affrontare le gare: “Ho lavorato sulla mente con uno psicologo, e mi sono concentrato anche sul fisico. La moto ha fatto un passo in avanti e anche questo aiuta. È tutto una somma, che la moto vada bene e che il pilota faccia un buon lavoro”.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: MotoGP

Lo scorso anno, proprio su questa pista, Rins è caduto quando ha oltrepassato il limite all’inseguimento di Fabio Quartararo nella lotta per la vittoria: “La caduta dell’anno scorso è stata molto al limite, molto strana. Non perché io fosse oltre il limite, nel giro precedente avevo fatto esattamente la stessa cosa e non era successo niente. Non so se quest’anno, in una situazione identica, lo affronterei in maniera diversa. La verità è che non mi piace troppo mettermi in questa situazione. Siamo a un livello molto alto, simile a quello dei nostri rivali, e bisogna sempre cercare il limite senza superarlo”.

Rins non vede, o non vuole svelare, i punti forti in cui può aver migliorato: “Personalmente mi vedo simile allo scorso anno, forse quello che è cambiato è la determinazione con cui affrontiamo le gare, credo sia migliore rispetto allo scorso anno”.

Il pilota Suzuki infatti pensa di continuare sulla stessa linea con l’arrivo del mondiale in Europa, forte della seconda posizione nella classifica generale che lo porta a stare davanti al suo compagno di squadra Joan Mir: “Arriviamo a Portimao motivati e contenti, è una pista che ci piace e si adatta abbastanza bene a noi. Ma sarà complicato, molti piloti vanno veloci qui, è un fine settimana in più. Ci concentriamo sul venerdì, vedremo com’è il meteo, perché potrebbe esserci qualche sessione sul bagnato e in condizioni miste. Bisognerà fare molta attenzione per poter entrare nel Q2”.

“Che io sia secondo in campionato o abbia finito davanti al mio compagno di squadra nelle ultime tre gare non mi cambia nulla. Alla fin quello che conta è come si arriva a Valencia, l’ultima gara. Sono motivato e forse mi trovo in uno dei miei momenti migliori. Ma credo che sia frutto della combinazione del passo in avanti fatto dalla moto e dal lavoro svolto da noi”.