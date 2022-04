MotoGP | Bastianini: “Con questa Ducati possiamo essere competitivi ovunque”

Carica lettore audio

Scattava dalla seconda fila ed era l’ultimo del folto gruppo Ducati che componeva le prime cinque posizioni della griglia di partenza. Enea Bastianini però ad Austin ha dimostrato ancora una volta di poter essere della partita non solo in ottica gara ma anche in chiave mondiale. Il pilota Gresini ha conquistato il successo nel Gran Premio delle Americhe, diventando il primo pilota a vincere più di una gara in questa stagione così imprevedibile.

Con il trionfo di Austin, Bastianini torna al comando della classifica mondiale con cinque punti di vantaggio sul secondo, Alex Rins. Il pilota del team Gresini fa rivivere negli Stati Uniti la favola di Lusail e porta la squadra di Nadia Padovani sul gradino più alto del podio, confermando di essere uno dei piloti più forti e candidandosi di fatto alla lotta per il posto nel team ufficiale.

Ma il 2023 è ancora un futuro lontano e in questo momento Bastianini si gode il presente, che lo vede leader del mondiale con due vittorie, di cui quella odierna conquistata su una delle pista più fisiche della stagione: “All’inizio della gara ho gestito e ho cercato di capire cosa succedeva davanti. Jack [Miller] comunque aveva un bel ritmo, quando ho visto che Jorge [Martin] calava ho spinto un po’ di più e quando sono passato ho dato il 101% per dare uno strappo”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

È stata una gara di strategia quella di Bastianini, storicamente molto efficace nella seconda metà. Il pilota romagnolo infatti aveva fatto i suoi calcoli prima del semaforo, tenendo in considerazione anche gli avversari: “Avevamo un po’ studiato la gara perché sapevamo che questa qui era veramente molto difficile. All’inizio soffrivo tanto nel primo settore, ma cercavo di non forzare troppo perché comunque era la parte più difficile fisicamente”.

“Poi quando ho visto che Alex mi aveva puntato e sfiorato due o tre volte ho detto ‘è ora di andare davanti’. Sono riuscito a passare Jorge e poi mi sono avvicinato a Jack. Quando ho visto di averne un po’ di più mi sono detto che dovevo andare. Ho commesso qualche errore al primo giro in cui ero davanti, sono arrivato un po’ lungo. Ma poi ho preso un bel ritmo e sono riuscito a vincere”, afferma Bastianini.

Nonostante ora sia in testa alla classifica e sia il pilota con il maggior numero di vittorie in stagione, Bastianini tiene i piedi per terra e continua a lavorare a testa bassa: “In realtà la vivo ancora da ex rookie, cerco di imparare. Guardando un po’ la mia guida, anche in gara vedo che ancora mi manca qualcosa, mi devo ancora perfezionare sicuramente. Però ho un punto forte che è l’ingresso curva. Questo mi sta aiutando molto, ho un gran feeling con la moto, la squadra mi ha aiutato a ottenere sempre di più. Secondo me possiamo essere competitivi un po’ ovunque, a parte in Argentina”.