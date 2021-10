Misano celebra Gresini: il figlio Luca sulla Garelli di Fausto

Il prossimo fine settimana, a Misano, la MotoGP ricorderà Fausto Gresini in occasione del Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, con un giro d'onore che andrà in scena nella giornata di sabato.

Alle ore 17:40, Luca, il figlio del due volte campione del mondo della 125 e fondatore del Gresini Racing, scenderà in pista in sella alla Garelli 125 con cui il padre conquistò il titolo.

Insieme a Luca ci saranno anche gli attuali piloti del Gresini Racing - Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega in Moto2, e Jeremy Alcoba e Gabriel Rodrigo in Moto3 - che in occasione della seconda gara romagnola saranno in pista con una livrea speciale per ricordare il manager imolese, scomparso a soli 60 anni lo scorso febbraio a causa del COVID-19.

Fausto Gresini Photo by: MotoGP