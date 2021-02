Honda ammette: "Sfruttiamo le gomme solo al 60%"

Honda ha vissuto una delle sue peggiori stagioni nella sua lunga storia nella top class del motociclismo nel 2020, in contrasto con i successi degli ultimi anni.

È chiaro che l'assenza per infortunio del suo pilota di punta, Marc Márquez, ha avuto un effetto decisivo in questo cambiamento di tendenza, ma dal Giappone sottolineano che non è l'unica ragione che li ha portati a finire l'anno senza vincere una sola gara.

Uno dei punti deboli evidenziati dal dipartimento di ingegneria della HRC è lo sfruttamento degli pneumatici Michelin, l'unico fornitore nella classe regina. Secondo Honda, solo il "60%" del potenziale dei pneumatici viene sfruttato dalla RC213V.

Gli ingegneri HRC, Tetsuhiro Kuwata, capo del dipartimento di gestione racing di HRC, e Takehiro Koyasu, responsabile dello sviluppo della RC213V, hanno rilasciato un'intervista ad Akira Nishimura, collaboratore dell'edizione giapponese di Motorsport.com, rivelando alcune delle chiavi del 2020.

"Abbiamo perso molto l'anno scorso, quindi abbiamo esaminato a fondo quali erano le cause e capito di cosa avevamo bisogno nella moto. Perdere non è il risultato del caso, ma di non essere in grado di sfruttare tutto il nostro potenziale, quindi dobbiamo pensare umilmente a cosa possiamo imparare e come possiamo migliorare per tornare alla vittoria in futuro. In questo senso, continueremo anche a sviluppare con la sensazione di affrontare una sfida che non esiterà a uscire dalla nostra cornice", ha spiegato Kuwata a Mr-bike.jp.

Tetsuhiro Kuwata, responsable del departamento de gestión de carreras de HRC, junto a Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Michelin ha introdotto una nuova costruzione per quanto riguarda gli pneumatici posteriori nel 2020, che ha messo alcuni piloti in difficoltà durante la stagione, e Honda ha ammesso di dover uscire dal solito "quadro" per capirli.

"Non abbiamo ancora sfruttato appieno i vantaggi delle gomme, quindi dobbiamo cercare nuove scoperte. Da come abbiamo sofferto l'anno scorso, abbiamo gradualmente imparato che il metodo da usare sembra essere un po' al di fuori della nostra teoria, quindi per spingerlo, ci muoveremo al di fuori del nostro quadro. Dobbiamo trovare il modo migliore per uscire da quello convenzionale", spiega Kuwata, che pone l'utilizzo "intorno al 60%".

Su questo aspetto, l'ingegnere responsabile dello sviluppo della RC213V, Takehiro Koyasu, spiega i passi che hanno fatto per correggerlo.

"Come si fa a capire le gomme 2020, come si fa a tirar fuori tutto il potenziale? Mentre stavamo andando per tentativi, facendo errori su quel problema, ci siamo concentrati su come si muove la sospensione ed abbiamo trovato la risposta. Penso che l'effetto, in qualche misura, abbia portato alla crescita di Takaaki Nakagami e Alex Marquez nella seconda metà della stagione".

"Considerando che i risultati sono migliorati nella seconda parte dell'anno, ho l'impressione che abbiamo raggiunto il 60% di sfruttamento degli pneumatici. Non c'è nessuna base concreta per dire questa cifra. Tuttavia, d'altra parte, penso che non stiamo ancora utilizzando circa il 40% del potenziale. In ogni caso, sono consapevole che non abbiamo raggiunto il limite delle gomme, quindi è ancora un problema per il futuro".

Gli ingegneri Honda sono d'accordo che la Yamaha, in alcune situazioni, ha sfruttato molto meglio il potenziale della Michelin.

"Guardando i risultati delle qualifiche, la velocità della Yamaha è stata incredibile. In altre parole, da quello che posso supporre dai risultati, penso che la Yamaha sia quella che sfrutta meglio le gomme in qualifica. Forse la metà di quel 40% che non siamo stati in grado di tirare fuori è lì, ci deve essere qualcosa che ci è sfuggito. La linea di fondo è che penso che abbiamo ancora un sacco di margine per migliorare", hanno concluso.