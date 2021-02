Ducati: la Desmosedici GP di Miller e Bagnaia apre il nuovo corso

Parlare di svolta epocale non è sbagliato: per la prima volta dal lontano 2013, la Ducati si presenta e sulla sella della nuova Desmosedici GP non c'è Andrea Dovizioso, condottiero con cui è stata tre volte vice-campione del mondo e con cui ha conquistato la bellezza di 14 vittorie.

Ma se si allarga il raggio d'azione, ci si rende conto che non è neanche questa la svolta più clamorosa che è stata presa a Borgo Panigale con questo nuovo ciclo. Da quando ha fatto il suo esordio in MotoGP nel 2003, la Rossa infatti non aveva mai cambiato entrambi i piloti del suo factory team in un colpo solo.

Dopo aver toccato il suo apice tra il 2017 ed il 2018, nel 2019 il ciclo del forlivese ha iniziato ad incontrare una fase calante, che ha innescato la crisi che ha portato alla separazione. E quindi i vertici del marchio bolognese hanno deciso di dare un taglio netto con il passato e di puntare sulla linea giovane.

Negli ultimi anni erano stati degli eventi sfarzosi a dare il via alla stagione della Ducati: nel 2019 era stata la sede della Phillip Morris a Neuchatel e 12 mesi fa era stata la volta dell'incantevole cornice di Palazzo Re Enzo, nel centro di Bologna. Questa volta invece, complice la pandemia del COVID-19, i veli sono stati scoperti online, con a fare gli onori di casa l'amministratore delegato Claudio Domenicali, che ha ricordato che comunque c'è un titolo Costruttori da difendere, dopo quello vinto nel 2020.

Un nuovo corso che si è aperto anche con un nuovo main sponsor sulle carene: già presente come marchio sulle Desmosedici GP dal 2018, Lenovo, multinazionale che lavora nel campo dell'elettronica, ha infatti aumentato il suo impegno assumendo il ruolo di title sponsor della squadra ufficiale, che negli ultimi due anni invece era stato riservato al marchio Mission Winnow.

E a scoprire le due Rosse, che hanno conservato la tonalità degli ultimi due anni, c'erano proprio i nuovi arrivati, Jack Miller e Pecco Bagnaia, due piloti giovani che però non hanno bisogno di presentazioni, essendo stati entrambi portacolori del team satellite Pramac fino allo scorso anno. L'australiano ha da poco festeggiato i 26 anni, ma si appresta a cominciare la sua settima stagione in MotoGP. Lo scorso anno è salito quattro volte sul podio ed ha chiuso la stagione in crescendo, con due secondi posti.

Quello che si augurano in Ducati è che "Jackass" possa far proseguire la grande trazione dei piloti australiani: l'era MotoGP si era aperta con Troy Bayliss, tre volte iridato SBK, che nel 2006 ha concluso la sua esperienza nella classe regina con una bellissima vittoria a Valencia, passando poi il testimone al connazionale Casey Stoner, che nel 2007 è stato l'unico campione del mondo ducatista in MotoGP.

"Le emozioni che ho provato vedendo la mia Desmosedici tutta rossa e indossando per la prima volta la mia nuova tuta sono state incredibili! Devo ancora realizzare che quest'anno farò parte del Team ufficiale Ducati. C'è voluta tanta strada per arrivare fin qui, e finalmente essere "in rosso" mi dà un grande senso di soddisfazione, ma anche la giusta motivazione per continuare a lavorare con impegno e dedizione verso i miei obiettivi futuri. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e cercherò di ottenere dei risultati importanti in questa stagione", ha detto Miller.

Bagnaia invece ha trovato quasi subito il grande salto nel team ufficiale, dopo due anni di "gavetta" nel Pramac Racing, con il quale ha conquistato un podio a Misano lo scorso anno e sfiorato la prima vittoria in carriera una settimana più tardi. Nel 2018 è stato campione del mondo della Moto2, ma la Ducati crede in lui anche da prima: il primo contatto risale infatti al 2016, quando a Valencia fece un test premio con la moto del Team Aspar, guadagnato grazie alle due vittorie in Moto3, e si dice che già in quell'occasione avesse stregato i vertici della Rossa.

"Questa sarà una stagione importante per me perché per la prima volta vestirò i colori di una squadra ufficiale. Sono orgoglioso di aver raggiunto questo primo obiettivo e quest'anno punterò a risultati ancora più grandi", ha aggiunto Pecco.

Il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ha spiegato quali sono i motivi che hanno portato al cambiamento in toto della line-up: "Ci sono momenti nella vita in cui hai bisogno di un cambiamento e penso che questo sia il momento di farlo. Puntiamo su due piloti giovani, che hanno esperienza con Ducati e quindi in un certo senso c'è continuità. Inoltre crediamo davvero nel loro talento".

"Non posso dire che è la miglior moto della griglia, però sicuramente è una moto che potrà permettere ai nostri piloti di lottare per risultati importanti", ha aggiunto, parlando della nuova moto. "C'è una blocco per quanto riguarda i motori, ma si può lavorare sulla ciclistica e sull'aerodinamica, quindi ci siamo concentrati a lavorare su questi aspetti".