Espargaro: “Ci serve più potenza per fare podi regolarmente”

Aprilia è nel mezzo della sua miglior stagione di sempre nell’era moderna della MotoGP, il pacchetto della RS-GP del 2021 è migliorato permettendo ad Aleix Espargaro di essere costantemente fra i primi sei. Attualmente occupa l’ottava posizione in classifica dopo nove gare, con 61 punti, 19 in più di quanti ne ha conquistati nell’intera stagione 2020.

Espargaro ha comandato per poco la gara del Sachsenring, dopo aver conquistato la prima fila nella classe regina per la prima volta dal 2000 (quando si chiamava ancora 500cc). Inoltre i passi in avanti mostrati dalla RS-GP hanno iniziato ad attrarre anche grandi nomi. Andrea Dovizioso ha deciso di svolgere un programma di test con Aprilia all’inizio di quest’anno ed era pronto a correre nel 2022, anche se ora sembra che si propenda per Maverick Vinales. Lo spagnolo lascerà Yamaha a fine stagione, ma ha ammesso che il suo futuro è ancora in stallo.

Il punto debole di Aprilia resta ancora la mancanza di velocità in confronto con i suoi rivali, ma il fatto di essere l’unico team con le concessioni permetterà alla Casa di Noale di portare un nuovo motore nella seconda metà di stagione. Espargaro crede che i miglioramenti sulla moto indichino che ora sia pronta a ricevere più potenza ed è sicuro che la otterrà prima della fine dell’anno.

Quando Motorsport.com gli ha chiesto se fosse fiducioso del fatto che Aprilia migliorerà il suo motore questa stagione, Aleix Espargaro ha risposto: “La cosa buona di Aprilia è che, dopo molti anni, gli ingegneri credono in me, nel mio lavoro e hanno fiducia in ciò che dico loro. Quindi sanno che il nostro limite attuale è il motore”.

“La cosa buona è che quest’anno mi forniscono una moto che è la base della RS-GP 21 e che è pronta a ricevere più potenza. Stiamo usando la massima potenza disponibile, la moto non fa impennate con la nuova aerodinamica. Ora siamo pronti e sanno che l’unica cosa che ci manca è la potenza pura nel rettilineo, quando sono in piena accelerazione e tutto è sulla moto, la piena potenza è lì e non è abbastanza per lottare con i nostri avversari”.

Espargaro afferma inoltre: “Lo sanno perfettamente e lavorano sodo, quindi sono sicuro che non dovremo aspettare fino alla stagione 2022 per ricevere novità. Spero di avere qualcosa per l’ultima parte di questa stagione, perché siamo molto, molto vicini. Voglio godermi quanto stiamo ottenendo, perché stiamo facendo un buon lavoro, ma sento un po’ di frustrazione dentro di me. Abbiamo bisogno di un po’ di più per lottare per il podio in ogni gara”.