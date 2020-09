Bagnaia: "C'è pochissimo grip, sembra di essere al Ranch"

A Misano solo una scivolata nel finale aveva privato Pecco Bagnaia della sua prima vittoria in MotoGP. Sulla carta, Barcellona doveva essere una pista più adatta alla sua Ducati rispetto a quella romagnola, ma quest'anno fare pronostici è veramente impossibile ed ecco quindi che il pilota del Pramac Racing si è ritrovato a vivere il venerdì più complicato della sua stagione, chiudendo lontano dalle posizioni che valgono la Q2.

"Sto faticando molto, ho davvero poco feeling. Mi sembra di essere in Argentina a livello di grip. Ci sono curve che mi ricordano quasi il Ranch per come devo farle, perché scivola già con il 10-15% di gas. Quello che è venuto fuori è che non scaldo le gomme" ha spiegato Bagnaia.

"Abbiamo provato a fare degli assetti diversi, ma non è quella la strada. Domani cercherò di fare un qualcosa in più io per ritrovare un po' di feeling, perché se cominciamo a girare l'assetto ci perdiamo e non è quello che ci serve sicuramente. Oggi abbiamo cercato una soluzione, ma non l'abbiamo trovata e sicuramente domani, con meno vento, mi troverò meglio".

Avendo poco grip, la gomma soft al posteriore rischia di essere una scelta obbligata, anche se secondo Pecco le condizioni possono ancora cambiare nel corso del weekend.

"Il grip sicuramente aumenterà durante il weekend. E' stata una giornata difficile e mi son trovato veramente a non riuscire a fare niente in moto rispetto a Misano, dove invece riuscivo a fare quello che volevo. Oggi appena provavo a spingere arrivavo lungo, dietro come tocco il gas inizio a scivolare, quindi non sono competitivo al momento".

Lui ed Andrea Dovizioso hanno lavorato un pochino a rovescio rispetto agli altri, utilizzando la media al posteriore quando la concorrenza ha provato il time attack con la gomma soft.

"Stamattina io con la media non riuscivo a sfruttare niente, quindi abbiamo provato a portarci avanti con la soft, ma non è andata bene. Pomeriggio ho fatto il mio tempo migliore con la media, ma ho fatto molta fatica perché non riesco a mettere in temperatura la gomma. Non so come sia messo lui, ma siamo andati male entrambi. Anzi, in generale sono le Ducati ad essere in netta difficoltà almeno per oggi".

Il fatto che tutte le Ducati abbiano faticato però lo porta a pensare che oggi le condizioni abbiano fatto la differenza e che quindi senza vento e con il grip che aumenterà le cose possano andare meglio.

"Tutte le Ducati faticano tranne Zarco che è secondo, che è riuscito a fare un bel time attack, anche se penso che si sia messo dietro a Morbidelli ed abbia visto un po' di cose per migliorare. Oggi credo che abbiamo sofferto molto il vento e domani non dovrebbe esserci, inoltre il grip quasi nullo di oggi ha complicato tutto per noi, visto che lo utilizziamo molto per fermare la moto in staccata. Penso quindi che le Ducati domani risorgeranno" ha concluso.