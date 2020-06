Alex Crivillé: “Sono Viñales e Quartararo i rivali di Marquez"

Alex Crivillé è stato il primo spagnolo a vincere il mondiale nella classe 500cc nel 1999, dopo di lui ci sono riusciti solo Jorge Lorenzo e Marc Márquez. L’ex pilota, che vinse il titolo proprio il Repsol Honda, resta ancora in contatto con il paddock.

Le sue vittorie nelle gare di casa, a Jerez, sono indimenticabili. Nel 1997 e nel 1998 ha vinto un duello contro il suo compagno di squadra Mick Doohan ed il trionfo è stato celebrato da tutti i tifosi spagnoli. Nel 1999, Doohan si è rotto la gamba a Jerez durante una qualifica bagnata, in una caduta che poi ha messo fine alla sua carriera.

Quella domenica ha vinto di nuovo in Spagna. Ha sconfitto Max Biaggi entusiasmando i tifosi iberici, che quest’anno sfortunatamente non potranno vivere l’emozione di essere in circuito, dato che il Coronavirus ha costretto a disputare le gare a porte chiuse.

Sul sito ufficiale della MotoGP, Crivillé ha parlato dell’inizio di questa stagione: “La prima gara sarà sicuramente strana. I piloti sono pronti, possono allenarsi in casa ed essere in forma. Credo che per loro non sarà un problema”.

Un favorito al titolo…ma con rivali

Il favorito per il mondiale è chiaro secondo Crivillé. “Marquez sta meglio che mai, perché ha avuto il tempo di recuperare dall’infortunio. Si sente forte”. Ma quanto sarà efficace la Honda RC213V? Il costruttore giapponese ha accusato dei problemi nei test di febbraio per quel che riguarda l’aerodinamica. Tuttavia, questi problemi sembrano essere stati risolti a marzo, nell’ultimo giorno di test in Qatar.

Die Duelle zwischen Alex Criville und Mick Doohan sind legendär Foto: Motorsport Images

Crivillé afferma: “A marzo, la moto poteva non essere completamente pronta, ma ha potenziale. Il motore è migliore rispetto a quello di Yamaha e Suzuki, forse anche di Ducati. Far funzionare questa moto è complicato, perché il motore non è facile da gestire”.

“Però penso che Honda sia pronta – afferma lo spagnolo, che designa i rivali principali di Marquez – Maverick Viñales e Fabio Quartararo sono i principali rivali di Marc. Non so se Yamaha sia la moto migliore, ma ha tutto ciò che serve per essere davanti. La moto è comoda da portare”.

Alla fine del 2001, Crivillé è stato costretto a ritirarsi. Da una parte non trovava una moto competitiva e dall’altro erano sopraggiunti problemi di salute. A maggio del 2002 ha reso ufficiale il ritiro, dopo un totale di 20 vittorie. Non ha mai corso nell’era dei quattro tempi.