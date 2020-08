Moto3, Red Bull Ring: seconda pole di fila per Fernandez

Raul Fernandez ci ha preso gusto, almeno in qualifica: dopo aver conquistato la sua prima pole position in Moto3 la scorsa settimana a Brno, oggi il pilota della KTM ha concesso il bis al Red Bull Ring, mettendo tutti in fila con un crono di 1'36"277, realizzato anche grazie alle scie.

Per 11 millesimi, il pilota del Team Ajo ha beffato il leader del campionato Albert Arenas, secondo con la KTM del Team Aspar. A completare la prima fila poi c'è la prima delle Honda, che è quella di John McPhee, pilota che solitamente è molto veloce sul tracciato austriaco.

Solo quinto invece il primo dei piloti italiani, che è Celestino Vietti. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 aveva fatto segnare un paio di settori interessanti all'ultimo giro, ma poi ha sbagliato nel T4 e quindi è rimasto alle spalle anche di Jaume Masia del Leopard Racing.

A completare la seconda fila c'è il "giapporiccionese" Tatsuki Suzuki, mentre in terza ci sono due ragazzi di casa nostra. Questa si apre con l'argentino Gabriel Rodrigo, seguito però da Tony Arbolino e da un ottimo Riccardo Rossi, che si è guadagnato la Q2 con il miglior tempo nella Q1.

Tanta Italia anche in quarta fila, dove dopo Deniz Oncu troviamo il vincitore di Brno Dennis Foggia, che con la Honda del Leopard Racing precede Andrea Migno. Quinta fila invece per Niccolò Antonelli, che con la sua Honda della SIC58 Squadra Corse si schiererà accanto ad Ai Ogura e Filip Salac.

Il primo degli eliminati al termine della Q1 è stato Stefano Nepa, rimasto purtroppo beffato per appena 68 millesimi con la KTM del Team Aspar. Tra gli elimintati poi purtroppo figurano altri due italiani, ovvero Davide Pizzoli e Romano Fenati, che scatteranno dalla 27esima e dalla 30esima posizione.

In particolare stupisce l'esclusione del veterano del Max Racing Team, che però va detto che si trova solamente in 30esima posizione perché si è visto cancellare il suo miglior giro.

Tra i nomi noti finiti ko nella Q1 poi ci sono anche quelli di Sergio Garcia, 20esimo e di Darryn Binder, 22esimo, anche se quest'ultimo ormai ci ha abituati a sfoderare delle grandi rimonte alla domenica.

