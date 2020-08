Moto3, Red Bull Ring, Libere 3: Vietti al top sul bagnato

La terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria di classe Moto3 si è disputata con la pista resa bagnata dalla pioggia caduta nel corso della notte, con le traiettorie che hanno iniziato ad asciugarsi nel corso dei 40 minuti, ma non abbastanza da consentire il passaggio alle slick e quindi un miglioramento delle prestazioni del venerdì.

Alla fine i 14 che quindi hanno accesso diretto alla Q2 sono sempre gli stessi che se l'erano guadagnato al termine della FP1 di ieri: nell'ordine quindi parliamo di Arbolino, McPhee, Masia, Vietti, Antonelli, Fernandez, Toba, Ogura, Rodrigo, Migno, Arenas, Suzuki, Foggia e Salac.

Resta comunque una sessione importante, perché non è da escludere che anche le qualifiche di oggi pomeriggio possano disputarsi sul bagnato, quindi era fondamentale per tutti provare a prendere le misure anche a queste condizioni.

Il più veloce è stato Celestino Vietti, che con la KTM dello Sky Racing Team VR46 è stato il solo capace di infrangere la barriera dell'1'43" con un 1'43"775. Il più vicino degli inseguitori invece è stato il giapponese Ai Ogura, che però paga 476 millesimi. Terzo invece c'è Raul Fernandez a 525 millesimi con la KTM.

Continuando a scorrere la classifica, nelle prime posizioni c'è anche Andrea Migno, autore del quinto tempo a otto decimi, ma nella top 10 c'è anche l'autore del miglior tempo della combinata, ovvero Tony Arbolino: il pilota della Rivacold Snipers è decimo, ma ad oltre un secondo e nel corso della sessione ha avuto anche un brivido con un leggero contatto con Jason Dupasquier.

Molto attardati invece tutti gli altri italiani: bisogna scendere al 24esimo posto per trovare Riccardo Rossi, che precede Dennis Foggia. Due posizioni più indietro c'è Romano Fenati, tallonato da Stefano Nepa. Chiudono il gruppo, infine, Davide Pizzoli e Niccolò Antonelli.

Si sono viste anche un paio di scivolate senza conseguenze per Ryusei Yamanaka, Deniz Oncu ed Alonso Lopez, mentre ci sono stati attimi di vero terrore per Kaito Toba: il giapponese della KTM ha fatto un highside all'uscita della curva 1 e si è ritrovato in mezzo alla pista, venendo schivato per un soffio da altri piloti che arrivavano alle sue spalle. Fortunatamente, però, si è risolto tutto solo con un grande spavento.

