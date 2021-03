Moto2, Qatar, Libere 2: Lowes beffa Bezzecchi

Si conclude nel segno di Sam Lowes il primo venerdì di libere della stagione. Sulla pista di Losail i tempi sono scesi, complice la temperatura più bassa dovuta al calare del sole. Nell’orario più vicino a quello della gara la spunta il pilota del team Marc VDS, che beffa Marco Bezzecchi e si prende il miglior tempo anche nella classifica combinata.

Anche sul passo gara Lowes si mostra il più efficace e si candida come l’uomo da battere nel Gran Premio del Qatar. Bezzecchi paga però solamente 104 millesimi dal suo primo rivale ed è secondo anche nella combinata. Sarà difficile nel turno di domani mattina migliorare il crono fatto segnare oggi, pertanto tutto lascia pensare che i tempi ed i qualificati per l’accesso diretto al Q2 possano essere stati definiti già oggi.

Tutti infatti hanno migliorato il proprio tempo rispetto alla prima sessione di prove libere e, a parte i primi due che si sono mostrati efficaci alternandosi la posizione, si sono fatti notare i piloti rimasti più attardati nella mattinata qatariota. Risale la china Joe Roberts, che nel secondo turno firma il terzo tempo a tre decimi da Lowes. Alle sue spalle troviamo Xavi Vierge, anche lui migliorato rispetto alla prima sessione e quarto sia nel secondo turno sia nella combinata.

Remy Gardner conferma il suo quinto crono e resta davanti a Bo Bendsneyder, che nonostante il miglioramento del suo tempo scivola in sesta posizione e paga ben quattro decimi dalla vetta. Può ritenersi più che soddisfatto Nicolò Bulega, che dopo la mattinata difficile che lo aveva visto solamente 18esimo, riesce ad agguantare una sesta posizione che gli garantisce l’accesso diretto al Q2 in qualifica, almeno in maniera provvisoria.

Alle spalle di Bulega troviamo Raul Fernandez, che si conferma in forma all’esordio in Moto2. Lo spagnolo precede Jake Dixon e Jorge Navarro, nono e decimo rispettivamente. Resta fuori dalla top 10 per soli 11 millesimi Marcel Schrotter. Il tedesco però riesce a rientrare fra i piloti che accederanno alla seconda fase di qualifica grazie all’11esimo tempo che migliora la prestazione della mattina.

Grande colpo di reni anche per Tony Arbolino, che al suo primo Gran Premio in Moto2 riesce ad accedere al Q2 grazie al 12esimo crono firmato nella seconda sessione di prove libere. L’italiano è davanti a Thomas Luthi, 13esimo, mentre l’ultimo qualificato è al momento Aron Canet, 14esimo.

Resta fuori dal Q2 per soli 2 millesimi Lorenzo Baldassarri, che non va oltre il 15esimo crono. Bisogna poi scorrere la classifica per trovare gli altri italiani: Fabio Di Giannantonio crolla nel secondo turno. Il terzo tempo della mattina non basta a tenerlo tra i qualificati ed è solo 16esimo. Risalgono un po’ Lorenzo Dalla Porta e Celestino Vietti, 18esimo e 19esimo rispettivamente. Segue Simone Corsi, che stoicamente sale in moto nonostante il dolore e firma un 20esimo crono. Stefano Manzi scivola in 23esima posizione, mentre Yari Montella chiude il gruppo degli italiani in 28esima posizione.