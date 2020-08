Moto2, Brno: seconda pole di Joe Roberts

Dopo aver faticato tantissimo a Jerez de la Frontera, Joe Roberts è tornato a brillare a Brno: il pilota statunitense dell'American Racing ha infatti conquistato la sua seconda pole position stagionale dopo quella del Qatar, con un 2'01"692 che lo ha portato ad un soffio dal record assoluto del saliscendi ceco per la classe Moto2.

Sam Lowes invece l'ha solo sfiorata l'impresa, dovendosi accontentare del secondo tempo, a 130 millesimi, dopo essere stato in un certo senso il mattatore del weekend fino a qui.

In prima fila però c'è posto anche per il migliore degli italiani, che è stato il vincitore dell'ultima gara a Jerez, ovvero Enea Bastianini: il pilota dell'Italtrans Racing ha chiuso a 189 millesimi di distacco.

Grande sorpresa in seconda fila, con l'ex pilota di MotoGP Hafizh Syahrin che si è preso la palma di miglior Speed Up con il quarto tempo, precedendo due astri nascenti della categoria come Marco Bezzecchi e Jorge Martin, già promesso sposo della Ducati Pramac in MotoGP.

Dopo essere passato dalla Q1, si è ritagliato uno spazio in terza fila anche Fabio Di Giannantonio, nono con la sua Speed Up, alle spalle anche di Marcel Schrotter e di Augusto Fernandez.

Deludente invece la qualifica di Luca Marini, che più volte ha rinunciato al suo tentativo per non dare un "gancio" ai suoi avversari, ma alla fine si ritrova in decima posizione con la sua Kalex dello Sky Racing Team VR46. Un po' al di sotto delle aspettative anche le due Speed Up di Jorge Navarro ed Aron Canet, rispettivamente 11esimo e 15esimo.

Quinta fila poi per la MV Agusta di Stefano Manzi, autore del 13esimo tempo dopo essere stato anche lui promosso dalla Q1. Male invece Lorenzo Baldassari, 18esimo ed ultimo della Q2 con la sua Kalex del Pons Racing, con un ritardo di ben 1"6 dalla pole.

Purtroppo il primo degli eliminati al termine della Q1 è stato Nicolò Bulega, beffato per appena 86 millesimi con la sua Kalex del Gresini Racing. Peccato anche per Simone Corsi, che è subito dietro con la MV Agusta, ad altri 33 millesimi.

A stupire però è soprattutto l'eliminazione del leader della classifica iridata Tetsuta Nagashima, che domani quindi dovrà prendere il via dalla 21esima casella dello schieramento con la sua Kalex griffata KTM Ajo.

Male però anche il figlio d'arte Remy Gardner, incappato anche in una caduta, che è alle spalle del giapponese. Così come è stata deludente la prestazione di Thomas Luthi, che scatterà addirittura dalla 26esima posizione. Giusto un paio di caselle davanti al campione del mondo in carica della Moto3, Lorenzo Dalla Porta.

