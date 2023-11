Lamborghini | McGee/McIntosh e Abkhazava sono Campioni AM e LC

Glenn McGee ed Anthony McIntosh si laureano Campioni 2023 del Lamborghini Super Trofeo nelle World Finals andate in scena questa mattina a Vallelunga, dove Shota Abkhazava si porta a casa il titolo della Classe Lamborghini Cup.

In Gara 2 AM-LC non abbiamo vissuto grosse emozioni fino alla seconda metà, quando una serie di contatti ed incidenti hanno rimescolato la classifica modificando le sorti della corsa e della lotta ai Mondiali del monomarca del Toro.

In particolare, Gabriel Rindone - fino a qual momento con il podio tra le mani e virtualmente il titolo AM in tasca - è uscito largo al 'Semaforo' per poi sbandare e franare addosso all'incolpevole Grzegorz Moczulski (GT3 Poland), perdendo così posizioni e facendo risalire McGee terzo generale.

Poco dopo un contatto tra Ofir Levy (USRT) e Kurt Wagner (Micanek Motorsport) a centro gruppo ha messo fuori causa anche Mark Wilgus (USRT) alla 'Campagnano', provocando l'ingresso della Safety Car, che è poi uscita di scena a 3' dal termine per le ultime battaglie.

Chi non ha avuto grossi problemi è stato il duo di Autovitesse formato da Varutti/Piguet, sempre in testa alla categoria e capace di allungare controllando la situazione, battendo sul traguardo Anapoli/Randazzo, che regalano a VSR il podio AM seguiti da McIntosh/McGee, Campioni del Mondo AM con PPR grazie al loro terzo posto.

Graham Doyle (WTR) nel finale combattutissimo è riuscito a scavalcare Moczulski/Lewandowski nel duello per il quarto posto assoluto, ma anche Abkhazava, al quale comunque bastava la piazza d'onore in LC per prendersi il suo primo titolo Mondiale Lamborghini.

Dopo essersi ripreso, Rindone ha concluso settimo generale tenendosi alle spalle McDonald (USRT), a completare il podio LC, mentre in Top10 troviamo pure Walker (PPM) e H.Kwong/E.Kwong (Triple Ace Racing).

Da segnalare anche il prematuro ritiro di Ibrahim Badawy, partito attaccando Varutti ma fermatosi dopo pochissimi giri per un guasto al cambio.

LAMBORGHINI WORLD FINALS AM-LC: Gara 2