Lamborghini | Schandorff/Au e Bonduel campioni del mondo PRO/PRO-AM

Le Finali Mondiali Lamborghini 2023 hanno incoronato questo pomeriggio gli ultimi campioni del mondo, quelli delle classi PRO e PRO-AM. Gara 2 andata in scena sul tracciato laziale di Vallelunga è stata soporifera sino alla ripartenza della stessa, avvenuto a 6 minuti dal termine. A quel punto si è scatenato una sorta di far west in cui, il più veloce e il più bravo, è stato l'italiano Luca Segù.

Il pilota del team Lamborghini Roma by DL Racing ha firmato 3 giri da campione, superando in fila: Amaury Bonduel, Andrzey Lewandowski, Oliver Soderstroem e Alex Au, salendo in testa a pochi chilometri dalla fine e vincendo la gara in modo rocambolesco, ma altrettanto meritato per la prontezza e i sorpassi effettuati nella parte più caotica dei 50 minuti di gara.

Dietro di lui Oliver Soderstroem è riuscito a portare a casa un bel secondo posto precedendo il nuovo campione del mondo PRO di Lamborghini, ovvero il francese Amaury Bonduel. Soderstroem ha provato a mettere in crisi il francese nelle tornate finali finendogli davanti, ma al 24enne transalpino è bastato il gradino più basso del podio per vincere il titolo.

Artem Petrov ha sfiorato il podio dopo aver passato sul filo di lana Brendon Leitch, pilota del team Leipert Motorsport. Leitch ha avuto la possibilità di superare Bonduel nei giri finali di gara, poco prima che si scatenasse la furia sportiva di Segù, ma il pilota del team BDR Competition si è rivelato semplicemente troppo forte in questo fine settimana.

Mattia Michelotto ha chiuso sesto, ma è stato sfortunato protagonista di un errore a due giri dalla fine con cui ha buttato fuori il compagno di squadra in VDS, Andrzej Lewandowski. Il polacco era in lotta con Frederik Schandorff e Alex Au per la vittoria del titolo mondiale PRO-AM assieme a Loris Spinelli, ma il contatto con Michelotto ha posto fine alle già più che esigue speranze di successo.

Così l'equipaggio del team Target Racing ha portato a casa il titolo dopo aver firmato pole e vittoria di Gara 1 nella giornata di ieri. Un epilogo che, date le prestazioni fatte in questi due giorni a Vallelunga, premia con merito l'equipaggio più veloce e costante con il titolo di categoria.

Ugo De Wilde e Rodrigo Testa (Iron Lynx) hanno chiuso al nono posto davanti al giovane Riccardo Ianniello (DL Consulting), mentre la Top 10 è stata completata da Sebastian Balthasar e Marzio Moretti (Team Oregon).

Da segnalare l'incidente di Slade Stewart avvenuto dopo appena un giro. Il pilota del team Flying Lizards è stato urtato ed è finito a muro, danneggiando in maniera evidente il frontale della sua Huracan. L'incidente ha provocato l'ingresso della prima delle due Safety Car della gara.

La seconda, invece, è stata chiamata in causa per via dell'incidente che ha avuto come protagonista Lorenzo Pegoraro (compagno di squadra di Enrico Bettera con Oregon), finito per sbattere contro le barriere in curva 10. Questo è stato l'ultimo atto del fine settimana di gara alle Finali Mondiali Lamborghini 2023. Ricordiamo che l'evento 2024 che decreterà i campioni del mondo della Casa di Sant'Agata Bolognese si terrà all'Angel Nieto di Jerez de la Frontera, dal 21 al 24 novembre dell'anno prossimo.