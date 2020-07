Le Mans: Tilley, Merriman e Kennard sulla seconda LMP2 di IDEC

La IDEC Sport ha definito il suo equipaggio per la 24h di Le Mans 2020, alla quale prenderà parte in Classe LMP2 in collaborazione con la Era Motorsports.

Nel weekend del 19-20 settembre, la Oreca 07 motorizzata Gibson #17 vedrà alternarsi al volante l'equipaggio formato da Jonathan Kennard, Kyle Tilley e Dwight Merriman, con questi ultimi due che saranno al debutto sul Circuit de la Sarthe dopo gli impegni in IMSA.

“Partecipare alla 24h di Daytona e anche a quella di Le Mans nello stesso anno è semplicemente fantastico - ha commentato Tilley, che con Merriman e Nicolas Minassian era stato in azione nel primo round dell'IMSA in Florida - E' un'opportunità eccezionale andare in Francia con un grande team come questo. E' la corsa di macchine più grande del mondo e ne faremo parte, sono senza parole!"

Merriman ha aggiunto: "Neanche nei miei più remoti sogni avrei mai pensato di poter correre la 24h di Le Mans già nel primo anno da pilota professionista. Kyle è stato veramente un grande leader per noi in una annata assurda come questa. Cercheremo di cogliere al meglio l'occasione con IDEC Sport e il nostro compagno Jonathan Kennard".

Contento anche Patrice Lafargue, presidente di IDEC Sport: “Condividiamo gli stessi valori nel motorsport, sono piloti professionali, appassionati e con grande voglia di imparare. E come noi, vogliono ottenere il miglior risultato possibile alla 24h di Le Mans presentandosi molto umilmente. Vogliamo che questa nuova avventura sia un successo e siamo orgogliosi che Dwight, Kyle e Jonathan abbiano avuto fiducia in noi".

La IDEC Sport avrà anche la monoposto #28 iscritta sempre in LMP2 per la quale sono confermati Paul-Loup Chatin, Paul Lafargue e Richard Bradley.