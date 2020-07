Le Mans: 24h a porte aperte grazie ai "Fan Villages"

C'è una buona notizia per tutti gli appassionati della 24h di Le Mans: la gara del 2020 potrà essere aperta al pubblico, che per l'occasione speciale dovuta alla pandemia di Coronavirus verrà inserito nei cosiddetti "Fan Villages".

Questa è la soluzione che l'Automobile Club de l’Ouest ha trovato pur di consentire la visione in loco dell'88a edizione della gara sul Circuit de la Sarthe ai tifosi, che un paio di settimane fa si erano visti chiudere le rivendite di biglietti dall'organizzazione.

Il 19-20 settembre le 62 vetture sfrecceranno quindi lungo gli oltre 13km del tracciato francese sotto gli occhi degli appassionati, che potranno godersi l'evento sottostando a tutte le regole di distanziamento sociale e prevenzione indossando mascherine.

Ai bordi della pista avremo zone ad essi dedicate con capienza massima di 5.000 persone che potranno accedervi, suddivise per colori a seconda della posizione e riservate ai relativi possessori di tagliandi.

Verranno installati anche i maxischermi per vedere l'intera gara, punti ristoro e parcheggi, con tribune e servizi anche per chi sceglie di campeggiare, tutti regolarmente sanificati dagli addetti. Chiaramente non ci si potrà spostare da un 'Village' all'altro per evitare contatti ed eventuali contagi.

L'accesso alle zone potrà essere effettuato dalle ore 8;00 di giovedì 17 settembre, mentre i camping verranno aperti alle 14;00 del giorno prima, quando saranno svolte le Verifiche Tecniche ufficiali, stavolta interdette al pubblico.

Nel mese di agosto tutti coloro che avevano già acquistato i biglietti e i titoli di accesso alle varie aree, riceveranno tutte le istruzioni aggiuntive per capire in che zona poter recarsi e di tutte le regole da osservare. Non verranno venduti biglietti in loco nei giorni di gara e la rivendita online per il momento resta sospesa in attesa di ulteriori novità.