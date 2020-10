ELMS: Chatin positivo al COVID, salta Monza

Paul-Loup Chatin non sarà in pista nel weekend della European Le Mans Series a Monza perché risultato positivo al COVID-19.

Il pilota della IDEC Sport ha svolto il solito tampone prima di volare in Italia, ma essendo stato riscontrato il Coronavirus per due volte dalle analisi, è attualmente in quarantena a casa sua, in Francia.

Ora il team dovrà trovare un sostituto che salga sulla Oreca 07 #28 assieme a Paul Lafargue e Richard Bradley.

"Dopo il primo tampone positivo, abbiamo avuto la conferma che Paul-Loop non potrà andare a Monza per la gara del weekend e attualmente è in quarantena a casa sua - spiega il direttore sportivo della IDEC, Nicolas Minassian - E' asintomatico e sta bene, speriamo di riaverlo per il gran finale di Portimao l'1 novembre".