Le Mans: la ByKolles prende Bruno Spengler per la 24h

La ByKolles Racing ha scelto Bruno Spengler come pilota del suo equipaggio per la 24h di Le Mans 2020 che si svolgerà il weekend del 19-20 settembre.

Il canadese sarà in azione sul Circuit De La Sarthe al volante della Enso CLM P1/01 motorizzata Gibson assieme a Tom Dillmann, con il quale proverà la vettura in occasione del round del FIA WEC a Spa-Francorchamps in condizioni di gara, dato che ha già avuto modo di svolgere un test al Nürburgring, oltre ad un altro paio di giorni di prove previste al Paul Ricard.

"Correre a Le Mans è un sogno che si avvera per me - ha commentato Spengler - Conosco bene le gare endurance perché sono stato al Nürburgring, Daytona e Sebring. Finalmente potrò andare anche in Francia e per me, che sono nato in Alsazia, è un passo naturale. Sarà il debutto per me e ogni km fatto prima nei test risulterà importantissimo perché è la corsa più dura del mondo".

Boris Bermes, capo delle operazioni in ByKolles, ha aggiunto: "Per la nostra squadra sarà la decima 24h di Le Mans e vogliamo festeggiare questo anniversario con un grande risultato in LMP1. Bruno ha molta esperienza e conosce tutte le insidie del motorsport. Ha ottenuto successi un po' ovunque e sono sicuro che mostrerà le sue qualità anche con la nostra LMP1".