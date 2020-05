Le Mans: Risi c'è e affida la Ferrari a Bourdais, Pla e Gounon

La Risi Competizione ha accettato l'invito alla 24h di Le Mans 2020, che come sappiamo è stata posticipata a settembre causa pandemia di Coronavirus.

Proprio i problemi legati al COVID-19 hanno messo in discussione ogni cosa, tant'è che prima la Porsche ha ritirato le sue due 911 americane dalla lista dei partecipanti alla Classe GTE-Pro, poi è toccato alla Corvette Racing seguirla qualche giorno più tardi.

Una buona notizia arriva invece dalla compagine texana, che sarà dunque presente con la sua Ferrari 488 GTE #89 all'88a edizione della gara endurance sul Circuit de la Sarthe, alla quale si presenta con il trio formato da Olivier Pla, Sébastien Bourdais e Jules Gounon.

"Siamo stati molto felici di ricevere l'invito alla 24h di Le Mans ancora una volta e lo siamo anche nell'accettarlo, dato che in questa stagione non si può dare nulla per scontato - ha dichiarato il Team Principal Giuseppe Risi - Da marzo le cose nel mondo sono impazzite, ci siamo dovuti sedere per attendere e capire. Le Mans è una gara importantissima nel mondo delle corse, la più grande sportivamente. Anche se altri team hanno preferito rinunciare, la nostra intenzione è di partecipare come avevamo previsto".

La squadra di Risi sarà l'unica in GTE Pro fra quelle che corrono anche in IMSA e schiererà un trio di piloti di francesi sicuramente agguerritissimi nel cercare il successo davanti al proprio pubblico.

"La nostra line-up tutta francese è qualcosa di un po' insolito per noi, ma si tratta di piloti d'esperienza che hanno già dimostrato il loro valore a Le Mans e anche in altre gare. Olivier Pla e Sébastien Bourdais hanno corso contro di noi negli ultimi anni, conoscono benissimo il circuito e la 24h. Olivier è un pilota di strategia molto forte, mentre per Sébastien si tratta della pista di casa sulla quale ha già ottenuto successi con altre squadre. Per quanto riguarda Jules, l'anno scorso fece molto bene con noi ed era logico richiamarlo per guidare coi suoi connazionali. Le Mans è sempre una corsa speciale per noi e anche nel 2020 non faremo eccezioni".

Prima esperienza quindi per Pla, che debutta sulla Ferrari di Risi: "Sono felicissimo, il team di Giuseppe ha un incredibile record nelle corse endurance e a Le Mans, è un'occasione speciale e importante per me. Non vedo l'ora di condividere l'auto con Seb e Jules, l'unico obiettivo è un grande risultato da raggiungere tutti assieme!”

Bourdais, che ha la casa proprio a Tertre Rouge, è carichissimo: "Dopo i successi con Chip Ganassi Racing, sono davvero entusiasta di poter correre con la Ferrari 488, di Risi Competizione e tornare a correre la 24h di casa mia ancora una volta. Giuseppe mi ha contattato dopo Daytona e si capiva che per lui contava la gara. Con Olivier e Jules abbiamo grandi possibilità di lottare per il successo in Classe, che è sempre eccitante".

Infine c'è soddisfazione anche per il confermato Gounon: "Sono contentissimo di tornare a Le Mans con un team importantissimo di Ferrari come Risi Competizione. L'anno scorso per tutto l'evento ho imparato moltissimo e sono orgoglioso di avere come compagni due piloti velocissimi del calibro di Sébastien ed Olivier. Credo che il pacchetto intero sia forte e si possa regalare al team e a Giuseppe Risi un'altra grande vittoria".