Le Mans: la Porsche aggiunge Makowiecki e Christensen sulle 911

La Porsche ha ufficializzato gli equipaggi che prenderanno parte ad 8h di Portimão e 24h di Le Mans del FIA World Endurance Championship.

Oltre ai già noti nomi di Gimmi Bruni-Richard Lietz (#91) e Neel Jani-Kévin Estre (#92), la Casa di Weissach aggiungerà un terzo pilota alle line-up delle 911 RSR presenti in Classe LMGTE Pro.

Rispettivamente, toccherà a Frédérick Makowiecki e Michael Christensen, che avranno quindi modo di affilare le armi coi colleghi in Portogallo, in vista poi del grande evento di agosto sul Circuit de la Sarthe.

"Questi sei piloti hanno fatto, messi assieme, 59 Le Mans, quindi hanno una grandissima esperienza - spiega Pascal Zurlinden, direttore di Porsche Motorsport. Non c'è assolutamente alcun dubbio che saremo pronti per l'evento clou dell'anno. La 8h di Portimão è perfetta per preparare Le Mans".

Alexander Stehlig, responsabile delle operazioni FIA WEC, ha aggiunto: "È estremamente importante che i due equipaggi che mandiamo a Le Mans abbiano disputato quante più gare possibili insieme. La sinergia tra loro e la conoscenza delle preferenze di configurazione del mezzo fra piloti e ingegneri giocano un ruolo cruciale. Tutti e sei parteciperanno alla gara WEC in Portogallo, saremo in grado di mettere a punto tutto in modo da andare a Le Mans con un equipaggio estremamente ben preparato".

Contento Makowiecki: "È fantastico poter essere sulla #91 con Gimmi e Richie per il quarto anno di fila a Le Mans. Siamo un trio molto ben rodato e abbiamo sempre fatto bene nelle nostre gare. Purtroppo non siamo mai stati in grado di vincere, ma speriamo possa cambiare tutto quest'anno. Affronteremo la gara WEC in Portogallo con l'obiettivo di perfezionare l'interazione con il nostro nuovo ingegnere di gara, John McGregor. Non c'è molto tempo per lavorare su alcuni aspetti durante la settimana di Le Mans, quindi lo faremo a Portimão".

Christensen aggiunge: "Non vedo l'ora di salire sulla #92 a Portimão. Mi sento anche particolarmente fortunato di poter guidare per Porsche a Le Mans quest'anno. È la gara più grande, più dura e più importante del calendario ogni anno e, se vinceremo, la più bella. Spero che vada bene come nel 2018. Un'altra vittoria di classe sarebbe un sogno che si avvera".

