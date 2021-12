IMSA | High Class Racing sceglie Scherer per l'Endurance Cup

Fabio Scherer farà il suo esordio in IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la High Class Racing nel 2022.

Lo svizzero è stato ingaggiato dalla squadra danese per condividere il volante della Oreca 07-Gibson LMP2 con Anders Fjordbach e Dennis Andersen per i round dell'Endurance Cup che si terranno a Daytona, Sebring, Watkins Glen e Petit Le Mans.

"Sono entusiasta di poter correre negli U.S.A. su circuiti 'vecchia scuola', non ci sono mai stato e sarà tutto nuovo per me", ha detto Scherer.

"La High Class Racing è un ottimo team, non vedo l'ora di essere a Daytona, dato che ci hanno già corso nel 2021. Personalmente, passerò da Silver e Gold, quindi sarà una avventura fantastica".

Il coordinatore del team, Gustavo Fornell, ha aggiunto: "Siamo lieti di accogliere Fabio in questa nuova sfida negli Stati Uniti. Non ha mai gareggiato su queste piste, quindi per lui sarà tutto nuovo. Ma ha anche grande talento, quindi si adatterà velocemente alle varie situazioni, come ha dimostrato quest'anno nel WEC. Penso che con Anders e Dennis formi una grande line-up".

#20 High Class Racing Oreca 07 Gibson: Robert Kubica, Anders Fjordbach, Dennis Andersen Photo by: JEP / Motorsport Images