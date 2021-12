IMSA | High Class porta Nico Muller a Daytona

La High Class Racing ha completato il suo equipaggio di piloti per la 24h di Daytona ingaggiando Nico Müller.

Lo svizzero sarà al volante della Oreca 07-Gibson del team danese assieme ai già confermati Fabio Scherer, Dennis Andersen ed Anders Fjordbach al primo round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Anche questo per lui sarà un ottimo allenamento in vista degli impegni già noti con Audi Sport che lo vedranno sulla nuova LMDh quando sarà pronta.

"Sono davvero entusiasta di far parte di High Class Racing a Daytona insieme a Fabio e ai ragazzi danesi, penso che formeremo una grande squadra svizzero-danese con tanto bianco-rosso nei nostri colori e speriamo di poter avere successo", ha detto il 29enne rossocrociato.

"Sono fiducioso che la squadra intorno a noi sia ottima e non vedo l'ora di cominciare. Ovviamente con grandi obiettivi fin da subito, andiamo lì per competere e vincere, come tutti. Daytona è chiaramente una delle più grandi gare del mondo, quindi sono molto felice di avere questa possibilità e non vedo l'ora di cominciare!"

Il coordinatore del team, Gustavo Fornell, ha aggiunto: "Siamo davvero felici di accogliere Nico per la nostra seconda Daytona. Prima di tutto, grazie ad Audi Sport per avergli permesso di essere con noi, poiché la sua presenza è fondamentale per i nostri piani in questa gara".

"I suoi risultati in carriera parlano per lui, penso che si adatterà rapidamente alla macchina fin dalla prima sessione. Uniremo gioventù ed esperienza in una formazione svizzero-danese. Non vedo l'ora di lavorare insieme in pista!"

#20 High Class Racing ORECA LMP2 07, LMP2: Dennis Andersen, Anders Fjordbach, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Robert Kubica Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images