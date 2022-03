WEC | Brundle positivo al Covid, Scherer lo rimpiazza a Sebring

Carica lettore audio

Non comincia bene la stagione 2022 del FIA World Endurance Championship per Alex Brundle.

Il pilota della Inter Europol Competition è risultato positivo al Covid-19 dopo l'ultimo tampone effettuato a Sebring causa malessere accusato lunedì, dunque non sarà in pista domani quando si comincerà a girare per la 1000 Miglia, primo round dell'anno.

Il britannico è stato messo immediatamente in quarantena e al suo posto la squadra polacca ha chiamato Fabio Scherer, che era già in Florida dovendo correre con la High Class Racing in IMSA SportsCar Championship per la 12h di Sebring di sabato.

Lo svizzero andrà così a condividere il volante della Oreca 07-Gibson #34 assime a Kuba Smiechowski ed Esteban Gutiérrez per dare l'assalto alla Classe LMP2.

#34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson: Alex Brundle Photo by: JEP / Motorsport Images

"Ci dispiace moltissimo per Alex, ma ieri si è sentito poco bene e per sicurezza gli abbiamo fatto fare un tampone", spiega il team manager, Sascha Fassbender.

"Purtroppo è risultato positivo e quindi ci mancheranno molto le sue indicazioni e le sue prestazioni al volante. Speriamo si riprenda in fretta".

"La fortuna ha voluto che Fabio, che è nostro pilota LMP2 per la ELMS, in questo fine settimana fosse comunque già a Sebring per i propri altri impegni".