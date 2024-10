GTWC | WRT protesta sulla gestione e Gara 1 resta sub-judice

Nel frattempo, la classifica di Gara 1 disputata sabato rimane ancora provvisoria, dopo la protesta presentata dal Team WRT sulla gestione della Direzione Gara, che è stata respinta dai vertici di SRO, ma ancora appellabile da parte della squadra belga.

Come abbiamo ampiamente documentato, la corsa si è svolta prevalentemente sotto la Safety Car tra incidenti e pioggia, e la compagine diretta da Vincent Vosse - che si è ritrovata penalizzata in termini di campionato dai risultati - non ha gradito per niente l'esito e ha presentato subito una protesta per la gestione, come spiega il Documento #30.

"Il Team WRT ha denunciato un'irregolarità in Gara 1 in relazione all'articolo 20.5,2 del GTWC: secondo Pierre Dieudonne, la situazione era confusa e non era chiaro quand la finestra dei pit-stop fosse aperta. Ha proseguito affermando che la gestione non rispecchiava in modo equo la situazione e la classifica di gara non era corretta", recita la nota.

"Nell'ottica del Team WRT, la finestra dei box non doveva essere aperta dopo 25' dall'inizio della gara a causa della procedura di Safety Car, come previsto dall'articolo 20.5.2 del regolamento citato. Vincent Vosse ha dichiarato che è responsabilità del team essere a conoscenza delle norme applicabili e che in questo caso si sono sentiti penalizzati per averlo seguito".

"Ritiene che avrebbe potuto essere stata almeno utile avere chiara l'informazione che la finestra dei box sarebbe stata aperta anche in regime di SC. Alla fine, hanno sollevato la questione se fosse possibile annullare la gara".

La decisione dei Commissari è stata di respingere la protesta per le seguenti motivazioni.

"Dopo aver esaminato le varie dichiarazioni delle parti, i Commissari Sportivi stabiliscono che, nonostante quanto indichi l'articolo 20.5.2 del Regolamento Sportivo del GTWC, le ragioni di sicurezza presentate dal Direttore di Gara supportano la decisione di mantenere l'apertura della finestra dei box senza ritardi. Dopo aver esaminato il rapporto di cronometraggio delle soste ai box, è stato possibile vedere che l'auto #32 ha effettuato la sosta alle ore 14h25'01"190 e ha cambiato il pilota, essendo la quinta vettura a farlo".

"Anche la vettura #30, della stessa scuderia ha effettuato la sosta alle 14h25'05"622, essendo la decima vettura a farlo. Non c'è modo di sapere se e quanto siano stati influenzati o beneficiati dal fatto che l'apertura dei box non sia stata ritardata. I Commissari Sportivi concordano sul fatto che, a questo punto, qualsiasi tentativo di rettificare un'eventuale situazione ingiusta potrebbe influire sul risultato di un altro concorrente e così via".

Il Team WRT avrà 96h di tempo per presentare appello, dunque secondo quanto riferito dai responsabili di SRO a Motorsport.com, i Campioni che verranno incoronati oggi saranno Provvisori e la classifica di Gara 1 rimarrà sub-judice fino a nuove comunicazioni.

GTWC: Protesta Team WRT