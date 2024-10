GTWC | Gara 1 farsa a Barcellona, vince la Mercedes-Boutsen VDS

La Mercedes #9 di Boutsen VDS si è classificata al primo posto assoluto e PRO in una Gara 1 gestita in maniera vergognosa dai Direttori del GT World Challenge Europe.

Il penultimo round di Sprint Cup, con un peso specifico per l'assegnazione dei titoli, già aveva vissuto la solita pantomima del cambio di Balance of Performance dopo le Qualifiche, con 15kg tolti alle BMW (dotate anche di maggior potenza) e 15kg aggiunti a Lamborghini e Mercedes, quest'ultima ritrovatasi addirittura 60kg in più rispetto alle M4 rivali con coi lotta per il campionato.

Scene purtroppo già viste che continuano a ripetersi, ma il peggio è arrivato alla partenza, quando dopo un paio di giri dietro alla Lead Car per capire lo stato dell'asfalto, reso umido da una fitta pioggerellina scesa verso l'ora di pranzo.

Al via brutto incidente in coda al gruppo, con Reece Barr che ha sbandato andando a schiacciare l'Audi di Dylan Pereira contro al muretto di destra alla staccata di curva 1; la R8 LMS #66 ha preso paurosamente fuoco, ma per fortuna sia l'alfiere di Tresor Attempto Racing che quello di Winward Racing sono usciti sulle loro gambe illesi.

Il problema vero, oltre alle fiamme presenti a pochi metri dal tracciato, sono stati i detriti e l'olio sparso sul fondo che hanno allungato enormemente i tempi di recupero; una situazione meritava assolutamente la bandiera rossa, ma affrontata rimandando in azione la Safety Car.

Come se non bastasse, ha ricominciato a piovere in maniera copiosa e con l'acqua le macchie d'olio e benzina si sono sparse ancor di più nella discesa della prima variante; fra l'altro, qualcuno aveva provato a montare le gomme rain subito, cambiandole con le slick, ma il maltempo ha spinto nuovamente tutti a tornare ai box, mentre alla curva 1 sono finite in ghiaia la Lamborghini #85 di Ugo De Wilde (Imperiale Racing) e la Aston Martin #12 di Comtoyou Racing condotta da Lorens Lecertua, allungando sempre più l'agonia.

Il tempo sul cronometro è trascorso inesorabilmente fino alla finestra dei pit-stop, che una volta aperta è stata ovviamente impiegata per il cambio pilota. Qui la Boutsen VDS ha pescato il jolly perché Maxi Gotz ha stretto i denti rimanendo nel diluvio con le gomme da asciutto (finendo anche nell'erba ad un certo punto), per cui ha di fatto effettuato una sosta in meno ritrovandosi a dover cedere il volante a Jules Gounon, saltato in testa beffando tutti.

Nel finale la pioggia è diminuita di intensità e il via libera è arrivato a 5' dalla conclusione, con 3 giri percorsi in regime di bandiera verde e Gounon che è potuto scappare via, tagliando il traguardo vittorioso in solitaria.

Dietro, gli altri PRO hanno sgomitato per cercare di guadagnare qualcosa in una classifica piuttosto rimescolata e la Porsche #96 di Rutronik Racing del duo Muller/Niederhauser si è presa il secondo posto, davanti alla Mercedes #48 di Auer/Engel.

La coppia di Winward Racing conquista così punti preziosi in ottica campionato, andando a superare la BMW #32 di WRT di Weerts/Vanthoor, risalita fino al nono posto. Oltretutto, Engel era balzato terzo già alla ripartenza, ma andando largo in curva 5 è scivolato 5°, per poi riprendersi il podio con due sorpassi da applausi veri.

La Top5 annovera anche la Ferrari #14 di Green/Lappalainen (Emil Frey Racing) e la Mercedes #10 di Gazeau/Panis (Boutsen VDS), a lungo in testa prima di essere scavalcata dai rivali una volta ripresa la contesa. Per la coppia francese c'è comunque il successo in Classe SILVER CUP.

Gachet/Legeret regalano invece il trionfo in Classe GOLD CUP alla CSA Racing, piazzando la propria Audi #111 sesta davanti alla #6 dei loro rivali Engstler/Hofer (Team Engstler-One Group), tra quelli che si sono ritrovati con una sequenza di gomme rain-slick-rain dal via all'arrivo e secondi di categoria.

Ottava si classifica la McLaren #159 di Gamble/Goethe (Garage 59), con dietro la BMW-WRT #32 e la Ferrari #69 di Altoè/Vermeulen (Emil Frey Racing), più la Aston Martin #21 di Lismont/Pittard (Comtoyou Racing) che completa il podio GOLD.

Su quello SILVER salgono anche le Audi di Klymenko/Perez Companc (#26 Saintéloc Racing) e Basz/Reicher (#84 Eastalent Racing), rispettivamente al 12° e 13° posto generale, beffando la Ferrari #71 di Fleming/Donno (AF Corse).

In Classe BRONZE CUP il successo va alla McLaren #188 di Garage 59 nelle mani di Ramos/Prette, seguita dalla BMW #991 di Leung/Harper (Paradine Competition), con terza la Lamborghini #78 della Barwell Motorsport del duo Collard/Mitchell.

Scivolata al 24° posto la Lamborghini di Kujala/Rindone (#72 Barwell Motorsport), partita dalla Pole Position, ma scesa nell'ordine già nelle prime soste ad inizio pioggia.