GTWC | Barcellona: Niederhauser batte Gounon per la Pole di Gara 2

Patric Niederhauser ha centrato la sua prima ed ultima Pole Position per la stagione 2024 di Sprint Cup in una mattinata difficile a Barcellona.

Nonostante il sole sorto già nelle prime ore dell'alba, i protagonisti del GT World Challenge Europe hanno dovuto attendere oltre un'ora prima di prendere il via della pista a causa di una fitta nebbia che ci ha messo parecchio per alzarsi e lasciare spazio alle lotte cronometriche.

Al volante della Porsche #96, l'alfiere della Rutronik Racing ha dato vita ad un bellissimo duello contro il vincitore di Gara 1, Jules Gounon, con il quale si è più volte alternato in vetta nell'arco dei 10' a disposizione per l'assalto al primato.

Lo svizzero era già balzato in testa prima di essere superato dal francese, ma alla fine il suo 1'39"681 è risultato per 0"039 migliore del crono ottenuto dall'avversario di Boutsen VDS che lo affiancherà con la Mercedes #9 in prima fila.

Nebbia Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Grande terzo posto per Tom Gamble sulla McLaren #159 di Garage 59, ad un paio di decimi dalla AMG, con Mattia Drudi beffato dall'inglese per appena 4 millesimi e costretto ad accontentarsi della quarta piazza al volante della Aston Martin #7 di Comtoyou Racing.

Simon Gachet vola in Top5 e regala all'Audi #111 di CSA Racing la Pole in Classe GOLD CUP, precedendo la Mercedes #48 di Maro Engel (Winward Racing), il quale è in una posizione di sicurezza se pensiamo alla battaglia per il titolo PRO, visto che il suo diretto rivale Charles Weerts non è andato oltre il 15° posto con la BMW #32 di WRT, per altro molto più leggera della AMG 'Mamba'.

La quarta fila dello schieramento è per i migliori della SILVER CUP: il primato lo strappa l'Audi #84 di Eastalent Racing guidata da Karol Basz, davanti alla Mercedes #10 di César Gazeau (Boutsen VDS), mentre in Top10 generale abbiamo anche Luca Engstler con la sua Audi #6 - secondo GOLD CUP - e Thomas Fleming con la Ferrari #71 di AF Corse.

Lorenzo Patrese partirà 11° e terzo in GOLD CUP sull'Audi #88 di Tresor Attempto Racing, due posizioni avanti rispetto alle Ferrari di Emil Frey Racing portate in pista da Giacomo Altoè e Konsta Lappalainen.

Tutti oltre il 20° posto i contendenti di BRONZE CUP, la cui Pole è firmata anche qui dalla Porsche di Rutronik Racing grazie a Dustin Blattner, che regola con la 911 #97 la Lamborghini #78 di Rob Collard (Barwell Motorsport) e la McLaren #188 di Miguel Ramos (Garage 59).

Nonostante l'ampio ritardo accumulato, il nuovo programma pubblicato mantiene il via di Gara 2 alle 14;00.

#96 Rutronik Racing, Porsche 911 GT3 R (992): Patric Niederhauser Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo