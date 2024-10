GTWC | Fuoco e fiamme in Gara 1, Barr e Pereira illesi nella paura

La prima gara di Sprint Cup del GT World Challenge Europe ha vissuto momenti di apprensione alla partenza, quando nelle retrovie si è verificato un brutto incidente tra Reece Barr e Dylan Pereira.

Partiti con gomme slick su una pista a tratti umida, la maggior parte dei protagonisti alla staccata di curva 1 ha faticato a tenere la linea senza sbandare.

Barr, al volante della Mercedes #57 di Winward, si è intraversato puntando verso destra, andando a centrare sulla fiancata l'Audi #66 di Pereira, schiacciandola contro il muretto e proseguendo la corsa piroettando fino alla via di fuga.

Qui la R8 LMS di Tresor Attempto si è incendiata e subito i commissari sono intervenuti per spegnere il rogo, con Pereira uscito fortunatamente illeso sulle sue gambe, così come Barr.

L'olio sparso lungo il tracciato ha provocato un lungo intervento della Safety Car, poi ci si è messa la pioggia a rovinare l'andamento della corsa, ma la cosa importante è che entrambi i piloti non abbiano riportato conseguenze.

Qui sotto potete trovare la sequenza dell'intero incidente catturata perfettamente dal bravissimo Emanuele Clivati di AG Photo, appostato per noi in curva 1.

Nel frattempo, in Tresor Attempto stanno provvedendo all'allestimento della vettura di riserva che era presente sotto la tenda della squadra per permettere a Pereira e al suo collega Mukovoz di prendere il via per le Qualifiche 2 e Gara 2 di domenica.

Incidente al via di Gara 1: #66 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Dylan Pereira, #57 Winward Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Reece Barr Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

