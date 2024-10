GTWC | Gara 2 a Porsche-Rutronik, Auer-Engel Campioni con Mercedes

La Porsche di Rutronik Racing ha vinto autorevolmente Gara 2 del GT World Challenge Europe, ma a Barcellona tutti i riflettori sono puntati sui Campioni di Sprint Cup 2024, Maro Engel e Lucas Auer, che assieme alla Winward Racing si portano a casa il titolo al volante della loro Mercedes #48.

Il secondo round andato in scena sotto un bel sole in Catalogna non ha regalato particolari emozioni e alla partenza il poleman Patric Niederhauser ha tenuto benissimo il primato, allungando sugli inseguitori in modo da consegnare la propria 911 #96 a Sven Muller con un buon margine dopo il pit-stop.

La vettura di Weissach ha approfittato anche delle bagarre alle sue spalle per mettere un buon cuscinetto e tagliare il traguardo comodamente in prima posizione assoluta e PRO, mentre per il resto del podio tutto è rimasto in bilico fino all'ultima tornata.

#96 Rutronik Racing, Porsche 911 GT3 R (992): Sven Müller, Patric Niederhauser Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

A spuntarla sono Baert/Drudi con la Aston Martin #7 della Comtoyou Racing, nonostante il fortissimo pressing portatogli nella seconda parte di gara dalla McLaren #159 di Goethe/Gamble (Garage 59), che si è ritrovata sopravanzata dopo le soste ai box.

Alle loro spalle il duo Engel/Auer non ha voluto correre rischi pensando al titolo, anche perché la BMW #32 del Team WRT guidata dai loro rivali Weerts/Vanthoor non è andata oltre il settimo posto nonostante il tentativo di rimonta per giocarsela fino in fondo.

A loro non resta che la speranza dell'appello sul risultato di Gara 1 che la compagine belga presenterà ad SRO e RACB, dunque tutti i titoli al momento vengono assegnati in modalità provvisoria.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Tornando ai risultati, in Top5 si piazza anche la Mercedes #9 di Boutsen VDS che ieri aveva vinto la chiacchierata prima gara con Gounon/Gotz, davanti ai pimpanti Vermeulen/Altoè in rimonta con la Ferrari #69 di Emil Frey Racing.

Ottavo posto invece per l'Audi #99 di Feller/Aka (Tresor Attemto Racing), seguita dalla #88 dei loro compagni Patrese/Ferrari, ancora vincitori in Classe GOLD CUP battendo la R8 #6 di Engstler/Hofer (Team Engstler by One Group), i quali completano la Top10 generale portando a casa il titolo.

Il podio GOLD CUP viene completato da Magnus/Evrard e l'Audi #25 di Saintéloc Racing, disastro invece per Gachet/Lemeret (CSA) che si ritrovano arretrati già al via con la posteriore sinistra a terra sulla loro Audi #111 e restando tagliati fuori dal duello per il titolo.

Partenza Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In Classe SILVER CUP festeggiano il successo Gazeau/Panis sulla Mercedes #10 di Boutsen VDS, ma i loro sforzi non sono sufficienti alla conquista del titolo, che va a Calan Williams, oggi secondo con la BMW #30 di WRT condivisa con Sean Gelael, nonostante le difficoltà di quest'ultima nella parte finale di gara.

Sul podio del lotto vanno anche Reicher/Basz impegnati sull'Audi #84 di Eastalent Racing, tenendosi alle spalle la Ferrari #71 di Donno/Fleming (AF Corse), protagonista di un ruvido duello contro la Aston Martin #12 di Comtoyou Racing che è finita in testacoda dopo un contatto.

Infine anche in BRONZE CUP la Rutronik Racing si prende la prima posizione grazie a Marschall/Blattner, con la 911 #97 che in avvio aveva mantenuto il primato, per poi dover ripassare la Lamborghini #78 di Mitchell/Collard (Barwell Motorsport) dopo le soste, lasciando in piazza d'onore la Huracan.

A Darren Leung basta invece il terzo posto affiancato da Dan Harper per laurearsi Campione di categoria guidando la BMW #991 della Paradine Competition.