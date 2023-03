GTWC | Tresor Attempto con Patrese, Aka e Delli Guanti sull'Audi

Carica lettore audio

Il team schiererà un’Audi R8 LMS GT3 Evo in ciascuna delle due serie con una inedita livrea griffata San Lorenzo caratterizzata dal #99.

Nell’Endurance Cup l’equipaggio sarà composto da Lorenzo Patrese, Alex Aka e Pietro Delli Guanti, mentre nella Sprint Cup la vettura sarà affidata a Patrese ed Aka.

Tutti e tre i piloti, giovanissimi, hanno già corso con Tresor Attempto Racing nel corso degli ultimi mesi e rappresentano il vivaio sul quale il team sta lavorando molto intensamente nell’ambito di un progetto mirato alla crescita di giovani talenti.

Patrese, classe 2005, ha contribuito alla stagione d’esordio nell’Endurance Cup di Tresor Competition conclusa di un soffio fuori dal podio. Figlio dell’ex pilota di F1 Riccardo, il giovane padovano ha dimostrato grande maturità nella sua prima stagione in GT3 dopo gli esordi con i kart e la breve esperienza con le ruote scoperte in Formula 4.

Aka, classe 2000, arriva dal secondo posto ottenuto lo scorso anno proprio nell’Endurance Cup con Attempto Racing al termine della sua migliore stagione con podi conquistati ad Imola, Spa-Francorchamps e Hockenheim. Ha iniziato la sua carriera nel 2018 subito con le ruote coperte ed ha dimostrato grande adattamento in ogni situazione.

Delli Guanti, classe 2004, ha esordito in GT3 proprio con Tresor Attempto Racing alla recente Gulf 12h dove insieme ai compagni di equipaggio ha messo a segno una rimonta spettacolare chiusa in top ten. Formatosi con i kart, dal 2019 al 2021 ha militato sia nella Italian F4 powered by Abarth che nel Formula Regional European Championship by Alpine. Affronterà la sua prima stagione completa in GT.

Ferdinando Geri (Team Principal): “Sono davvero felice di poter annunciare la partecipazione al GTWC 2023 con questa line-up insieme a San Lorenzo. Ho già avuto modo di sottolineare quanto si stia lavorando in Tresor per far crescere il vivaio e questo equipaggio giovanissimo ne è la conferma. Lorenzo, Alex e Pietro hanno dimostrato a vario titolo di meritare questa opportunità e sono sicuro che avranno modo di raccogliere importanti soddisfazioni. Durante i test della scorsa settimana si è subito instaurato un clima di collaborazione e cura del dettaglio, ottime premesse per affrontare questa stagione con una certa ambizione".

Filippo Francioni (Presidente San Lorenzo): “Dopo tanti anni insieme a Ferdinando Geri è per noi un grande onore prendere parte a questa importante stagione nella massima serie per vetture GT in Europa e poterlo fare con un equipaggio di giovani piloti aumenta ulteriormente la nostra soddisfazione. Sarà una sfida di altissimo profilo soprattutto in un contesto come questo, e sono sicuro che la competenza tecnica di Tresor Attempto Racing e la motivazione dei piloti ci permetterà di vivere intense emozioni in pista e ottenere importanti soddisfazioni".